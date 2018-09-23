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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يتشبث بضمّ لاعب أرسنال الكندوزي

المنتخب المغربي يتشبث بضمّ لاعب أرسنال الكندوزي

المنتخب المغربي يتشبث بضمّ لاعب أرسنال الكندوزي
هسبورت - محمد أمين متبار*
الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:11

لم يتبق أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني هيرفي رونار سوى الانتظار واختيار اللحظة المناسبة من أجل نيل خدمات ماتيو الكندوزي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، بعد أن عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته في حمل قميص "الديوك" الفرنسية عوض الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي.

وكشفت مصادر مطلعة، في تصريح لـ"هسبورت"، أن مسؤولي كرة القدم بالمغرب دائمو التواصل مع وسط ميدان أرسنال، الذي انتقل إليه في "المركاتو" الصيفي، قادما من نادي لوريان الفرنسي، منذ فترة طويلة؛ وسبق له أن خاض مباراتين وديتين رفقة شبان فرنسا أمام نظرائهم المغاربة، كما سجل في شباك "أسود الأطلس".

وأجمعت مصادر متطابقة على رغبة اللاعب الكبيرة في الاستمرار في الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي في فئاته السنية وانتظار المناداة عليه للمشاركة رفقة المنتخب الأول في أقرب فرصة، خاصة بعد الهالة الإعلامية التي بات يحظى بها "منتخب الديوك" عقب التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا.

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم الحفاظ على خيط التواصل بين جامعة الكرة واللاعب في المستقبل القريب، على أمل أن يتماطل الاتحاد الفرنسي في دعوة اللاعب إلى المنتخب الأول، وهو ما سيحافظ على إمكانية انضمامه إلى الفريق الوطني يوما ما، مثلما حدث مع اللاعب حكيم زياش، الذي كان مصمما على الدفاع عن ألوان هولندا، قبل أن يغير رأيه ويتشبث بتمثيل "أسود الأطلس".

وانقض الكندوزي على الرسمية مع "المدفعجية" سريعا، إذ خاض خمس مباراة من أصل خمس بشكل أساسي رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعكس التطور الكبير في مستواه، خاصة أنه يشغل مركز وسط ميدان ولا يتجاوز الـ19 من عمره؛ علما أن أعمدة الفريق الوطني في خط الوسط اقترب جلهم من الاعتزال.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - khalid الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:19
Est ce que vous ne comprenez pas le jeune homme veut porter le maillot de son pays adoptif qui est d'ailleurs champion du monde
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0
2 - المرابطي الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:29
أعتقد أن اختيار اللاعب أن يلعب للمغرب أو فرنسا ترجحه عوامل واقعية ذكرها التقرير لكن هناك أيضا عوامل نفسية لا يستهان بها... مع الأسف، المغرب ترك انطباعا سائدا في الجاليات المغربية وهو أن الدولة المغربية لا تعير اهتماما لرعاياها في الخارج.د إلا عندما يتعلق الأمر بمصلحة آنية.. بل وتعاملهم في الواقع بنوع من الاستعلاء غير المفهوم... كيف نفسر أن دولا مماثلة للمغرب كمصر وتونس تتيح لرعاياها في الخارج التصويت في الاستحقاقات الانتخابية ولا يتيحها المفرب لرعاياه؟ معظم المهاجرين ينحدرون من أوساط فقيرة أو متوسطة دفعتهم ظروف البلد الصعبة إلى الهجرة. لذا لا ينبغي أن نتفاجأ عندما يختار أحدهم حمل قميص منتخب أجنبي.
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3
3 - rifi الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:31
ا لكندوزي اختار الديكة ,فهل تنتظرون الميت ان يحيى تحت اعينكم !السفارة والقنصلية لن تفلح في جلب هذا الللاعب كما فعلت مع الاخرين بهولندا !سؤال واحد اين التكوين في المغرب ?وان غفلتم على هذا فمصير الكرة في المغرب يتجه الى المجهول !والاعتماد على النفس هي احسن الحلول ولكن بالعمل الجاد وليس ب(الخوى الخاوي)
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1
4 - مافاهم والو الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:32
نريد تعليما جيدا ونظام تغطية صحية يشمل كل من له بطاقة تعريف وطنية وجنسيته مغربي كما نريد الاستفادة من ثروات وطننا على شكل زيادات في الاجور وخلق فرص شغل وتكافؤ الفرص اما بخصوص المنتخب فليس لنا مانع ان تاتونا بلاعبين ولدو في الفضاء فالامر لا يهمنا
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3
5 - farid الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:35
بالرغم من انه لاعب جيد
اما أن يختار المغرب من الاول و اما بلاش ماعندنا مانديرو بيه.
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