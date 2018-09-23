المنتخب المغربي يتشبث بضمّ لاعب أرسنال الكندوزي

هسبورت - محمد أمين متبار*

لم يتبق أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني هيرفي رونار سوى الانتظار واختيار اللحظة المناسبة من أجل نيل خدمات ماتيو الكندوزي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، بعد أن عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته في حمل قميص "الديوك" الفرنسية عوض الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي.

وكشفت مصادر مطلعة، في تصريح لـ"هسبورت"، أن مسؤولي كرة القدم بالمغرب دائمو التواصل مع وسط ميدان أرسنال، الذي انتقل إليه في "المركاتو" الصيفي، قادما من نادي لوريان الفرنسي، منذ فترة طويلة؛ وسبق له أن خاض مباراتين وديتين رفقة شبان فرنسا أمام نظرائهم المغاربة، كما سجل في شباك "أسود الأطلس".

وأجمعت مصادر متطابقة على رغبة اللاعب الكبيرة في الاستمرار في الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي في فئاته السنية وانتظار المناداة عليه للمشاركة رفقة المنتخب الأول في أقرب فرصة، خاصة بعد الهالة الإعلامية التي بات يحظى بها "منتخب الديوك" عقب التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا.

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم الحفاظ على خيط التواصل بين جامعة الكرة واللاعب في المستقبل القريب، على أمل أن يتماطل الاتحاد الفرنسي في دعوة اللاعب إلى المنتخب الأول، وهو ما سيحافظ على إمكانية انضمامه إلى الفريق الوطني يوما ما، مثلما حدث مع اللاعب حكيم زياش، الذي كان مصمما على الدفاع عن ألوان هولندا، قبل أن يغير رأيه ويتشبث بتمثيل "أسود الأطلس".

وانقض الكندوزي على الرسمية مع "المدفعجية" سريعا، إذ خاض خمس مباراة من أصل خمس بشكل أساسي رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعكس التطور الكبير في مستواه، خاصة أنه يشغل مركز وسط ميدان ولا يتجاوز الـ19 من عمره؛ علما أن أعمدة الفريق الوطني في خط الوسط اقترب جلهم من الاعتزال.

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