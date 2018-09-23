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الرئيسية | رياضة | الرجاء يواجه "كارا برازافيل" بشبابيك تذاكر مغلقة

الرجاء يواجه "كارا برازافيل" بشبابيك تذاكر مغلقة

الرجاء يواجه "كارا برازافيل" بشبابيك تذاكر مغلقة
أوعنا بلعيد
الأحد 23 شتنبر 2018 - 08:55

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم أن مباراته أمام فريق كارا برازافيل، برسم إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ستجرى بشبابيك مغلقة بعد نفاد جميع التذاكر المطروحة للبيع 24 ساعة قبل انطلاق المواجهة؛ التي سيقودها الحكم ندالا نغامبو بمركب محمد الخامس.

ووجهت إدارة الفريق الأخضر شكرها إلى الجماهير وجمعيات المحبين على المساهمة بشكل كبير في إنجاح حملة "دونور يدور"، التي أطلقها جمهور "الأخضر" في إطار مساندته للفريق ماديا ومعنويا قبل خوض نزاله أمام منافسه الكونغولي.

وأكد فريق الرجاء أن جماهيره تمكنت من اقتناء جميع التذاكر في ظروف ملائمة، بعد أن وضع النادي ترتيبات خاصة لتسهيل عملية البيع.

وأطلق جمهور الرجاء حملة جديدة بعنوان "التأهيل لم يحسم بعد"، بهدف تحسيس لاعبي الفريق الأخضر بأن بلوغ نصف نهائي "الكاف" يتوقف على مباراة اليوم رغم الفوز في لقاء الذهاب، بملعب الفونس ماسيمبا، بهدفين لهدف.

وطالب الجمهور الرجاوي لاعبي الفريق بأخذ الحيطة والحذر والتعامل مع اللقاء بجدية حتى لا يتمكن المنافس من إحداث أي مفاجأة، لا سيما عقب إقصاء أندية قوية في الساحة الإفريقية، كما حدث مع الوداد الرياضي أمام وفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي أمام برميرو أغوسطو الأنغولي.

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