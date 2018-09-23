عشرون رياضيا مغربيا في الألعاب الأولمبية للشباب

هسبريس - و.م.ع

يشارك المغرب بعشرين رياضيا ورياضية في ثمانية اختصاصات ضمن منافسات الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بداية من سادس أكتوبر المقبل حتى الثامن عشر منه.

وعلم لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن اللائحة تضم خمسة عدائين في رياضة ألعاب القوى، تأهلوا عن طريق الألعاب الافريقية بالجزائر، وثلاثة رياضيين في مسابقة الكراطي، ولاعبين اثنين في التايكواندو ومثلهما في الجيدو وسباحتين إثنتين، و أربعة ملاكمين، ورياضي واحد في الزوارق الشراعية وآخر في المصارعة.

وفي ما يلي لائحة الرياضيين المغاربة المؤهلين:

1- ألعاب القوى: ( 5 عدائين تأهلوا عن طريق الألعاب الافريقية بالجزائر)

- عبد الرزاق مزدهر في سباق 110 أمتار حواجز بعد فوزه بالميدالية الذهبية. - محمد أبو طاهيري في سباق 800 متر بعد حصوله على الميدالية الفضية. - أنس الساعي في سباق 1500 متر بعد حصوله على الميدالية الفضية . - مريم أزرور في سباق 1500 متر بعد حصولها على الرتبة الرابعة. - حمزة سخماني في سباق 2000 متر موانع بعد حصوله على الرتبة الرابعة.

2- الكراطي: ( 3 رياضيين) - أسامة الدرعي في وزن أقل من 61 كلغ عن طريق التصنيف الأولمبي بعد إعادة توزيع الكوطا - ياسين السكوري في وزن أقل من كلغ بعد فوزه بالتصفيات العالمية الثانية بكرواتيا. - نبيل الشعيبي في وزن +68 كلغ بعد فوزه بالتصفيات العالمية الثانية بكرواتيا.

3- التايكواندو: ( لاعبتين اثنتين بعد تأهلهما لربع نهائي التصفيات العالمية بتونس ) - صفية صالح في وزن ـ55 كلغ. - فاطمة الزهراء أبو فارس في وزن +63 كلغ.

4- الجيدو : ( 2 رياضين عن طريق التصنيف العالمي) - فاتن غزال في وزن ـ52 كلغ. - أنور الزغاري في وزن ـ81 كلغ.

5- الملاكمة: - عبد الصمد عباز في وزن ـ56 كلغ بعد تتويجه بطلا لافريقيا. - هند مستقيم في وزن ـ57 كلغ. - محمد بولعوجة في وزن ـ64 كلغ بعد تتويجه بطلا لافريقيا. - ياسين الورز في وزن ـ69 كلغ بعد تتويجه بطلا لافريقيا.

6- السباحة:( سباحين اثنين بعد تحقيقهما للحد الأدني المينيما إ ) - سامي بوطويل. - أحمد ياسين فليو.

7- الزوارق الشراعية: (رياضي واحد عن طريق التصفيات الافريقية بالداخلة).