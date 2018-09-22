24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)

  2. رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)

  3. أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)

  4. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

  5. قذف مياه عادمة في المحيط يستنفر سلطات أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بوفال ينتزع الرسمية وينال إشادة جماهير "سيلتا"

بوفال ينتزع الرسمية وينال إشادة جماهير "سيلتا"

بوفال ينتزع الرسمية وينال إشادة جماهير "سيلتا"
أوعنا بلعيد
السبت 22 شتنبر 2018 - 20:13

اعتمد الأرجنتيني أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، لأول مرة، على خدمات اللاعب المغربي سفيان بوفال كأساسي أمام فريق بلد الوليد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت بملعب "بالايدوس"، ضمن مجريات الجولة الخامسة من "الليغا".

وانتهى اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي 3-3 بعدما سجل أهداف سيلتا فيغو المهاجم اياغو اسباس (هدفين: د5، ود45) وماكسيمليانو غوميز (د9)، وسجل أهداف بلد الوليد كل من اللاعب أوسكار بلانو (د39)، وإنيس أونال (د65) وليوناردو سواريز (د94).

وقدم سفيان بوفال أداء جيدا خلال مجريات اللقاء، وساهم في تسجيل الهدف الأول بتمريرة حاسمة إلى زميله إياغو اسباس؛ سجل منها الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يقدم المدرب على تبديله في الدقيقة 69 وناديه متقدم في النتيجة بفارق هدف واحد، ليشرك مكانه بيون سيستو.

وغادر بوفال أرضية الملعب تحت تصفيقات جماهير سيلتا فيغو التي حجت لمتابعة المباراة، ولوحظ أن النجم المغربي أصبح أكثر التزاما وانضباطا من الناحية التكتيكية، ولم يبالغ كثيرا في الاحتفاظ بالكرة وتفضيل المراوغة، وكان يلعب بشكل جماعي عكس المواجهة السابقة.

وحصل بوفال على تنقيط بـ7.9 على "مؤشر هوسكوريد"، الموقع العالمي المتخصص في تقييم أداء اللاعبين ومردودهم خلال مجريات اللقاءات، وتم اختياره ثاني أفضل لاعب في سيلتا فيغو بعد إياغو إسباس الذي سجل هدفين ونال 8.4 خلال المباراة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوحلة ستي السبت 22 شتنبر 2018 - 20:27
صراحة بوفال لاعب رائع ذو مهارات عالية أمامه مستقبل كبير. عليه أن يندمج أكثر مع فريقه الجديد. وفقه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - lina السبت 22 شتنبر 2018 - 20:54
لاعب رائع عليه بمزيد من الإجتهاد وفقك الله يا أسد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.