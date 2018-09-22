بوفال ينتزع الرسمية وينال إشادة جماهير "سيلتا"

أوعنا بلعيد

اعتمد الأرجنتيني أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، لأول مرة، على خدمات اللاعب المغربي سفيان بوفال كأساسي أمام فريق بلد الوليد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت بملعب "بالايدوس"، ضمن مجريات الجولة الخامسة من "الليغا".

وانتهى اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي 3-3 بعدما سجل أهداف سيلتا فيغو المهاجم اياغو اسباس (هدفين: د5، ود45) وماكسيمليانو غوميز (د9)، وسجل أهداف بلد الوليد كل من اللاعب أوسكار بلانو (د39)، وإنيس أونال (د65) وليوناردو سواريز (د94).

وقدم سفيان بوفال أداء جيدا خلال مجريات اللقاء، وساهم في تسجيل الهدف الأول بتمريرة حاسمة إلى زميله إياغو اسباس؛ سجل منها الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يقدم المدرب على تبديله في الدقيقة 69 وناديه متقدم في النتيجة بفارق هدف واحد، ليشرك مكانه بيون سيستو.

وغادر بوفال أرضية الملعب تحت تصفيقات جماهير سيلتا فيغو التي حجت لمتابعة المباراة، ولوحظ أن النجم المغربي أصبح أكثر التزاما وانضباطا من الناحية التكتيكية، ولم يبالغ كثيرا في الاحتفاظ بالكرة وتفضيل المراوغة، وكان يلعب بشكل جماعي عكس المواجهة السابقة.

وحصل بوفال على تنقيط بـ7.9 على "مؤشر هوسكوريد"، الموقع العالمي المتخصص في تقييم أداء اللاعبين ومردودهم خلال مجريات اللقاءات، وتم اختياره ثاني أفضل لاعب في سيلتا فيغو بعد إياغو إسباس الذي سجل هدفين ونال 8.4 خلال المباراة نفسها.