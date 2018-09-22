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الرئيسية | رياضة | لاعبو الكوكب يهزمون مولودية وجدة في مراكش

لاعبو الكوكب يهزمون مولودية وجدة في مراكش

لاعبو الكوكب يهزمون مولودية وجدة في مراكش
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 22 شتنبر 2018 - 18:20

فاز فريق الكوكب المراكشي على ضيفه مولودية وجدة، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وتعاقب على تسجيل أهداف فريق "المدينة الحمراء" كل من أمادو نتجي صماكي، في الدقيقتين 23 و 32، و ياسين الذهبي خلال الدقيقة 66، فيما وقع هدف "سندباد الشرق" اللاعب ميلتون كريسا عند حدود الدقيقة 52.

وعقب هذا الفوز، وهو الأول له في الموسم مقابل تعادل وهزيمة، رفع فريق الكوكب المراكشي رصيده إلى أربع نقاط، وارتقى مؤقتا إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مولودية وجدة عند نقطتين في المركز التاسع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجدي محب السبت 22 شتنبر 2018 - 18:48
ياودي احسب امساكين ولاو مين جاو . الا زادو اعلى هاد اللعب غادي اتكون اكبر فضيحة افتاريخ المولودية .
لا لاعبين ولا مدرب كلهم في الهوى سوى
كركاش اسبقله طيح المولودية للقسم التاني او بعدها النادي لقنيطري.
هاد الصعوض هاد العام امعا المولودية هو احسن نتيجة في مساره التدريبي
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2 - البركاني 49 السبت 22 شتنبر 2018 - 18:54
إلى المعلق (وجدي )الذي علق في إحدي تعليقاته بأن نهضة بركان ستنهزم و ستقصى من الإقصائيات الإفريقية و من تم ستبدا النهضة في التقهقر ثم النزول إلى القسم الثاني و بعدها إلى الهواة. أقول له و انا متؤكد بأنه يقرء تعليقي الآن لماذا هذا البغض. فأنا تاسفت لنتيجة المولودية أتمنى لها التوفيق في المقابلات المتبقية و أن لا تؤثر عليها هاته النتيجة فيما تبقى لها من الدوري. و حظ موفق للنهضة في مقابلة الغد و التأهل.
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