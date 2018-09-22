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كُتّاب وآراء
لاعبو الكوكب يهزمون مولودية وجدة في مراكش
فاز فريق الكوكب المراكشي على ضيفه مولودية وجدة، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وتعاقب على تسجيل أهداف فريق "المدينة الحمراء" كل من أمادو نتجي صماكي، في الدقيقتين 23 و 32، و ياسين الذهبي خلال الدقيقة 66، فيما وقع هدف "سندباد الشرق" اللاعب ميلتون كريسا عند حدود الدقيقة 52.
وعقب هذا الفوز، وهو الأول له في الموسم مقابل تعادل وهزيمة، رفع فريق الكوكب المراكشي رصيده إلى أربع نقاط، وارتقى مؤقتا إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مولودية وجدة عند نقطتين في المركز التاسع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لا لاعبين ولا مدرب كلهم في الهوى سوى
كركاش اسبقله طيح المولودية للقسم التاني او بعدها النادي لقنيطري.
هاد الصعوض هاد العام امعا المولودية هو احسن نتيجة في مساره التدريبي