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كُتّاب وآراء
فالفيردي: لم أحسم الاستمرار في تدريب برشلونة
أقر أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة بطل إسبانيا في "الليغا"، أنه ليس متأكدا بعد من قيادة الفريق الكاتالوني الموسم المقبل.
وأكد فالفيردي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، أنه يملك بندا لتمديد عقده لعام إضافي، وزاد: "لا نعرف ماذا يمكن أن يحصل في الموسم. يجب أن نرى ماذا سيفعل الفريق".
وتابع المدرب نفسه: "كل الأمور تبدو جيدة، لكننا لا نزال في شهر شتنبر ولدينا الكثير من الوقت أمامنا".
وكان المدربان جوسيب غوارديولا ولويس أنريكي تخليا عن تدريب برشلونة، في السنوات الأخيرة، بسبب الإرهاق في الإشراف على ناد من حجم برشلونة.
وقال فالفيردي: "لا أعرف عن الإرهاق أو أي شيء مماثل. نحن في شهر شتنبر وهناك الكثير من الوقت لتشعر بذلك. إنها البداية".