اتحاد طنجة والمغرب التطواني يتعادلان بهدف لمثله

هسبريس - و.م .ع

تعادل فريق اتحاد طنجة مع ضيفه المغرب التطواني في "كلاسيكو الشمال" بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير لطنجة، برسم منافسات الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وكان اتحاد طنجة، حامل اللقب، سباقا للتسجيل في الدقيقة 42 بواسطة عبد الكبير الوادي، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة المغرب التطواني اللاعب ايوب لكحل في الدقيقة 68.

ورفع فريق اتحاد طنجة رصيده، عقب هذا التعادل وهو الثالث على التوالي، إلى ثلاث نقاط ليحافظ على مركزه العاشر، في حين حقق فريق المغرب التطواني أول نقطة في الموسم الجاري من البطولة، مع مباراة ناقصة، ليظل في المركز الثالث عشر بسبورة الترتيب العام المؤقت.