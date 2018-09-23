مديحي يثني على سداسية للاعبي المغرب الفاسي

أوعنا بلعيد

قاد الإطار المغربي الشاب محمد مديحي فريقه المغرب الرياضي الفاسي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي، وبحصة عريضة قوامها ستة أهداف مقابل هدف واحد، ولجت شباك النادي الرياضي السالمي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مجريات الجولة الثالثة برسم الدوري المغربي الدرجة الثانية، بالمركب الرياضي بمدينة فاس.

وسيطر "الماص" على مجريات اللقاء، وتمكن من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب حمزة البهاج. وأضاف يوسف الرميلي الهدف الثاني؛ فيما سجل ديدجي غيزا الهدف الثالث والخامس. وسجل الفريق الزائر هدفه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يكتف المغرب الفاسي بالأهداف الثلاثة التي سجلها في الشوط الأول، وأضاف مثلها في الثاني عن طريق يونس أوغنا، الذي سجل الهدف الرابع؛ فيما أضاف غيزا هدفه الشخصي الثاني في المباراة والخامس لـ"الماص". واختتم البديل حمزة بورزوق أهداف النمور الصفر بتوقيعه الهدف السادس، بعد أن أشركه المدرب مديحي مكان المتألق دجيجي غيزا.

وتحدث مديحي لهسبريس، عقب نهاية اللقاء، مؤكدا أنه خشي على لاعبيه من الإرهاق وأن يتأثروا عقب الفوز الذي حققه "الماص" في الجولة الماضية بهدفين دون رد أمام شباب بنغرير في مدينة مراكش، ما ساهم في تأهيلهم، مؤكدا أن هجوم الفريق كان ناجعا واستغل الفرص التي أتيحت له أمام النادي السالمي، وزاد: "كان بمقدور "الماص" تسجيل أهداف أخرى في مجريات اللقاء، لكن تمكن النمور الصفر من تحقيق الأهم، وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وعن تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الاحترافي، وهل يملك "الماص" من الإمكانات ما يخول له ذلك، قال مديحي: "تحقيق الصعود مشروع يهم جميع المتدخلين، بما في ذلك إدارة الفريق. إن أردت تحقيق الحلم فحتما يجب أن تُوفر لك جميع الإمكانات".

وأضاف المدرب حول الأندية التي يمكن أن تنافس "الماص" على تحقيق الصعود، رغم أن الموسم في بدايته: "لا يمكن الحكم من الآن على مستوى الأندية التي ستواجهنا في مناسبتين هذا الموسم..سنخوض كل مواجهة على حدة. لم نبلغ بعد مبتغانا لأننا في الجولة الثالثة، وتنتظرنا مباريات قوية هذا الموسم ويجب أن نكون في الموعد".

وأثنى مديحي على المستوى الكبير والإضافة التي قدمها اللاعبون الجدد الذين تعاقد معهم الفريق في "الميركاتو" الصيفي، قائلا: "جل المتعاقدين مع الفريق تمكنوا من التسجيل في اللقاء، واللاعبون جميعا كانوا في المستوى، وأنتظر منهم تقديم المزيد مستقبلا".

ووجه مديحي رسالة إلى الجماهير الفاسية وعشاق "النمور الصفر" قائلا: "أشكر الجماهير التي بدأت تحج إلى الملعب بنسب أكبر في المباريات الأخيرة؛ وأنتظر رفقة بقية أعضاء الفريق توافدها بكثرة لتملأ جنبات الملعب ولتقدم الإضافة إلى النمور الصفر".

ويحتل المغرب الفاسي رفقة نهضة الزمامرة المركز الأول برصيد 9 نقاط، عقب فوزهما في ثلاث مباريات على التوالي.