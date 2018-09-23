أولمبيك آسفي يهزم سريع وادي زم بهدف وحيد

هسبريس ـ و.م.ع

فاز فريق أولمبيك آسفي بميدانه على فريق سريع وادي زم بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب بواكوفي دافي ماهيندي، في الدقيقة 87 من المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق المهدي النملي من الفريق المسفيوي (89) و يوسف أوشيا من سريع وادي زم (79) .

ارتقى فريق أولمبيك آسفي عقب هذا الفوز، وهو الثاني له مقابل هزيمة واحدة، إلى المركز الأول بمجموع ست نقاط، إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي، فيما تجمد رصيد فريق سريع وادي زم عند أربع نقاط في المركز الثالث إلى جانب فريقي اتحاد الفتح الرياضي والكوكب المراكشي.