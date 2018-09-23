24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/09/2018
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- رشاوى السياسة!
- المالكي: علاقات استثنائية تجمع المغرب وموريتانيا
- وفد صيني بمحكمة النقض
- غياب مؤسسات الرعاية يضاعف محنة أولياء أطفال مرضى التوحد
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة
نشطاء يطالبون الحكومة المغربية برفض استفزازات الإسبان في مليلية (5.00)
رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)
عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)
- أوجار: أسئلة القلق تشغل المغاربة و"حزب الحمامة" سيقود الحكومة - (124)
- مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس - (89)
- أوروبيون وعرب ينتظرون خلافة السكيتيوي في تدريب الوداد البيضاوي - (83)
- عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا - (71)
- أخنوش: الفقر عدو "الأحرار" .. والتجمّع زرع الأمل في الأسر - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
النيران تلتهم حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري
الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:35
احترقت حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى مطار الجزائر الدولي لنقل بعثة الفريق العائدة من المغرب.
وأظهرت صورا تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الحافلة.
وقال حسان حمار رئيس وفاق سطيف في تصريحات صحفية، أن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا.
يشار أن وفاق سطيف سيلاقي الأهلي المصري، في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تجاوز الوداد البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
2 - سيمو الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:10
الهم احفظ البشر من الاذى واجعل كل فرد يصل الى مأواه بسلام.
3 - Abdesamad الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:20
فريق ضعيف لا يستحق التأهل، استغل وضعية الوداد المتمثلة في رحيل البنزرتي في وقت حساس ومعرفة الطاوسي المعمقة بالنادي كونه ابن الدار
سنرد الصاع دهابا وايابا في كأس العرب ان شاء الله وفي باقي الاستحقاقات
وقلوبنا مع نادي القرن، النادي الاهلي للمرور للنهائي ونيل الكأس التاسعة في تاريخ الشقيق المصري العريق
سنرد الصاع دهابا وايابا في كأس العرب ان شاء الله وفي باقي الاستحقاقات
وقلوبنا مع نادي القرن، النادي الاهلي للمرور للنهائي ونيل الكأس التاسعة في تاريخ الشقيق المصري العريق
تعليق غير لائق
-53
4 - مغربي حر الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:20
الحمد لله على سلامتكم اخواني الجزاءرين. بالسلامة أن شاء الله إلى الأهلي
5 - فرحات الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:22
اللهم نجي المسلمين من كل مكروه و وحد صفوف المغاربيين والعرب أجمعين
7 - bendida redha الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:37
بعد بسم الله اوجه تحياتي للاخوة المغاربة ونقول هاردلك للوداد ومبروك لوفاق الجزائر والابطال ونقول لبعض شبه المناصرين لما كل هذا الحقد والغل اليوم لك وغدا عليك ولو كان الجزائريين عنصريين وحقودين لما درب الطاوسي في الجزائر. بالمناسبة احييه على احترافيته وعمله الجبار وفي الاخير هذه الاكرة قدم وكلنا اخوة ومرحبا بالاهلي المصري في الجزائر.
8 - سعيد الالفة الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:45
الحمد لله لانها لم تقع في المغرب لقال السيد حمار (اقرأوها كما يحلو لكم ) فقد صرح هدا الشخص بعد نهاية المباراة انه سعيد بالتاهل لان له طعم خاص نظرا للحساسية بين البلدين..!! وقد نسي ان الوفاق ليس بالفريق القوي وكل مافي الامر ان الوداد هي ااتي اخلفت الموعد ولم تكن في مستوى الحدث و خاصة مدربها الشبه مدرب الدي اخد ستباكى على الحظ..وقال انه مدرب غير محظوظ !!! ..ونحن نقول له بلى..انك اكبر المحظوظين لان الوداد اعطتك فرصة العمر كي تدربها لكنك اخفقت لان فاقد الشيء لا يعطيه..مافيدددكش..
وقال ايضا..? Que faire
نجيبك بكل بساطة :
Fais ta valise..et va -t--en
اما حمار فنقول له باقي ما قطعتي الواد..و وليد ازارو سيتكلف بالامر..كن واثقا..
وقال ايضا..? Que faire
نجيبك بكل بساطة :
Fais ta valise..et va -t--en
اما حمار فنقول له باقي ما قطعتي الواد..و وليد ازارو سيتكلف بالامر..كن واثقا..
9 - abdou الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:46
الحمد لله على السلامة و خيرها بغيرها....و الحساد الله يهديهم بلا شماتة فهؤلاء إخواننا
ودادي يحب الجزائريين
ودادي يحب الجزائريين
10 - ابونذير الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:53
الى 3 - Abdesamad
وفاق سطيف منتخب كبير وقوي وليس بالضعيف كما تدعي
ألقاب الوفاق الرياضي السطايفي :
احتفال وفاق سطيف بانتصاره في كأس الأبطال الفائزة لاتحاد شمال إفريقيا سنة 2010.
بطولات محلية
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم :7
1968، 1987، 2007، 2009 ، 2012، 2013 ، 2015 2017
كأس الجمهورية الجزائرية لكرة القدم :8
1963، 1964، 1967، 1968، 1980، 1990، 2010 ،2012.
كأس السوبر الجزائري :2
2015. 2017.
المركز الثاني (2)
2007. 2013
بطولات إفريقية
كأس أفريقيا للأندية البطلة ،(دوري أبطال أفريقيا) :2
1988 , 2014
كأس الاتحاد الكونفدرالي الأفريقي لكرة القدم
المركز الثاني: (1) 2009.
كأس السوبر الافريقية 1 2014
بطولات دولية
الكأس الأفروآسيوية للأندية :1
1989.
كأس العالم للأندية كرة القدم المركز الخامس
2014
بطولات شمال إفريقيا
كأس اتحاد شمال أفريقيا:1
كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس:1
كأس شمال إفريقيا للأندية البطلة :1
2009.
كأس سوبر شمال إفريقيا :1
2010.
سوبر شمال أفريقية 2011 ضد نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد
بطولات عربية
دوري أبطال العرب : 2
2007، 2008.
وفاق سطيف منتخب كبير وقوي وليس بالضعيف كما تدعي
ألقاب الوفاق الرياضي السطايفي :
احتفال وفاق سطيف بانتصاره في كأس الأبطال الفائزة لاتحاد شمال إفريقيا سنة 2010.
بطولات محلية
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم :7
1968، 1987، 2007، 2009 ، 2012، 2013 ، 2015 2017
كأس الجمهورية الجزائرية لكرة القدم :8
1963، 1964، 1967، 1968، 1980، 1990، 2010 ،2012.
كأس السوبر الجزائري :2
2015. 2017.
المركز الثاني (2)
2007. 2013
بطولات إفريقية
كأس أفريقيا للأندية البطلة ،(دوري أبطال أفريقيا) :2
1988 , 2014
كأس الاتحاد الكونفدرالي الأفريقي لكرة القدم
المركز الثاني: (1) 2009.
كأس السوبر الافريقية 1 2014
بطولات دولية
الكأس الأفروآسيوية للأندية :1
1989.
كأس العالم للأندية كرة القدم المركز الخامس
2014
بطولات شمال إفريقيا
كأس اتحاد شمال أفريقيا:1
كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس:1
كأس شمال إفريقيا للأندية البطلة :1
2009.
كأس سوبر شمال إفريقيا :1
2010.
سوبر شمال أفريقية 2011 ضد نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد
بطولات عربية
دوري أبطال العرب : 2
2007، 2008.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10