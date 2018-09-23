النيران تلتهم حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري

هسبريس - متابعة

احترقت حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى مطار الجزائر الدولي لنقل بعثة الفريق العائدة من المغرب.

وأظهرت صورا تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الحافلة.

وقال حسان حمار رئيس وفاق سطيف في تصريحات صحفية، أن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا.

يشار أن وفاق سطيف سيلاقي الأهلي المصري، في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تجاوز الوداد البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي.