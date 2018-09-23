24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نشطاء يطالبون الحكومة المغربية برفض استفزازات الإسبان في مليلية (5.00)

  2. رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)

  3. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  4. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  5. روسيا ترفض لعب "دور ثانوي" في مشاريع "ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | غاريدو يراهن على جعل مواجهة "كارا" سهلة

غاريدو يراهن على جعل مواجهة "كارا" سهلة

غاريدو يراهن على جعل مواجهة "كارا" سهلة
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:16

قال الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، إن "خصوصية" النادي "الأخضر" وجماهيره تتطلب منه البحث عن تحقيق الانتصار أمام ضيفه فريق "كارا برازافيل" الكونغولي، خلال مباراة إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقررة عصر اليوم الأحد، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بالرغم من أسبقية الذهاب لممثل كرة القدم المغربية، الذي يتقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مدرب الرجاء خص "هسبورت" بتصريح خاص، قبيل ساعات من موعد المباراة المرتقبة، قال خلاله إن كل مباراة تعتبر مهمة بالنسبة له، كما جرت العدة خلال خرجاته الإعلامية، مردفا "سنلعب أمام فريق منظم تقنيا وبدنيا؛ فالمباراة سهلة في نظر الجماهير، لأننا عملنا من أجل جعلها كذلك، لكن هذا لن يمنعنا من الاشتغال بشكل جدي لتحقيق نتيجة الانتصار مجددا".

وبخصوص جاهزية التركيبة البشرية، تابع غاريدو قائلا: "بالنسبة إلى اللاعب سيف الدين العلمي، فإنه يعاني من شد عضلي، ولن يكون بالإمكان الاعتماد عليه؛ لكن باقي المجموعة جاهزة لخوض المباراة"، مضيفا: "لدينا من المقومات البشرية ما يسمح لنا بخلق التنافسية والتنويع في الخيارات التكتيكية التي يحتاجها الفريق حسب مجريات المباريات، وهو ما اتضح منذ بداية الموسم".

وعن حملة "دونور يدور" التي من المنتظر أن تستقطب أزيد من 40 ألف متفرجا، خلال مباراة اليوم، أكد مدرب الرجاء على أهمية "حلقة" الجمهور داخل منظومة الرجاء، حيث ظهر له ذلك جليا منذ قدومه للنادي، خلال السنة الماضية، مردفا: "لاعبونا في حاجة إلى هذه العلاقة الوطيدة مع الجماهير، الأخيرة عليها أن تفخر بما يقدمه اللاعبون، وذلك ينطلق من العمل على المنافسة عبر الواجهات الأربع؛ كأس الكاف، والبطولة الوطنية، وكأس العرش، والبطولة العربية".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رجاوي حتى النخاع الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:39
نعم وجب على اللاعبين اللعب بأريحية مع أخذ الحيطة والحذر وبالتوفيق إن شاء الله و التأكيد على نتيجة الذهاب وتحقيق فوز عريض في دونور اللذي سيدور اليوم بجماهير ستملئ الملعب عن أخره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - علي nancy برشيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:41
الفوز إن شاء الله و التأهل إلى نصف النهائي واللعب على جميع الواجهات. وحظ موفق للمكتب الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.