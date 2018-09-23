غاريدو يراهن على جعل مواجهة "كارا" سهلة

هسبورت - عمر الشرايبي*

قال الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، إن "خصوصية" النادي "الأخضر" وجماهيره تتطلب منه البحث عن تحقيق الانتصار أمام ضيفه فريق "كارا برازافيل" الكونغولي، خلال مباراة إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقررة عصر اليوم الأحد، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بالرغم من أسبقية الذهاب لممثل كرة القدم المغربية، الذي يتقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مدرب الرجاء خص "هسبورت" بتصريح خاص، قبيل ساعات من موعد المباراة المرتقبة، قال خلاله إن كل مباراة تعتبر مهمة بالنسبة له، كما جرت العدة خلال خرجاته الإعلامية، مردفا "سنلعب أمام فريق منظم تقنيا وبدنيا؛ فالمباراة سهلة في نظر الجماهير، لأننا عملنا من أجل جعلها كذلك، لكن هذا لن يمنعنا من الاشتغال بشكل جدي لتحقيق نتيجة الانتصار مجددا".

وبخصوص جاهزية التركيبة البشرية، تابع غاريدو قائلا: "بالنسبة إلى اللاعب سيف الدين العلمي، فإنه يعاني من شد عضلي، ولن يكون بالإمكان الاعتماد عليه؛ لكن باقي المجموعة جاهزة لخوض المباراة"، مضيفا: "لدينا من المقومات البشرية ما يسمح لنا بخلق التنافسية والتنويع في الخيارات التكتيكية التي يحتاجها الفريق حسب مجريات المباريات، وهو ما اتضح منذ بداية الموسم".

وعن حملة "دونور يدور" التي من المنتظر أن تستقطب أزيد من 40 ألف متفرجا، خلال مباراة اليوم، أكد مدرب الرجاء على أهمية "حلقة" الجمهور داخل منظومة الرجاء، حيث ظهر له ذلك جليا منذ قدومه للنادي، خلال السنة الماضية، مردفا: "لاعبونا في حاجة إلى هذه العلاقة الوطيدة مع الجماهير، الأخيرة عليها أن تفخر بما يقدمه اللاعبون، وذلك ينطلق من العمل على المنافسة عبر الواجهات الأربع؛ كأس الكاف، والبطولة الوطنية، وكأس العرش، والبطولة العربية".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com