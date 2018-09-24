24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غياب مؤسسات الرعاية يضاعف محنة أولياء أطفال مرضى التوحد
- فصول تعزز التعليم الأولي بين الدار البيضاء وسطات
- "العزيف".. تجربة روائية ترحل بالقارئ إلى عوالم الواقعية السحرية
- جامعة الداخلة المفتوحة تكوّن شباب جنوب المملكة
- "حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء
عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)
الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)
شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداد يكتسح التشكيلة المثالية لربع دوري الأبطال
سيطر لاعبو الوداد الرياضي لكرة القدم على التشكيلة المثالية بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية عن إياب ربع النهائي، رغم الإقصاء أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما بمركب محمد الخامس بالتعادل السلبي وهزيمة ممثل الكرة المغربية ذهابا في سطيف بهدف نظيف.
ووفق إحصائيات ومؤشر "SofaScore" العالمي، فقد تواجد في التشكيلة المثالية لدور الربع أربعة لاعبين من فريق الوداد الرياضي. يتعلق الأمر بالظهير الأيسر محمد الناهيري، الذي حصل على تقييم (8.0)، والظهير الأيمن عبد اللطيف نوصير (8.5)، ووليد الكرتي، صانع الألعاب (7.5)، والمهاجم الجناح محمد أوناجم (7.5).
وتواجد بالتشكيلة المثالية الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، الذي ساهم في تأهل ناديه إلى دور النصف عقب الفوز برباعية نظيفة بملعب السلام أمام حوريا كوناكري الغيني، وحصل الغوليادور المغربي على تقييم (7.5).
واختير عبد اللطيف نوصير ثالث أفضل لاعب في هذا الدور، خلف كل من جواكيم كاباسا، حارس بريميرو، الذي تألق وتصدى لضربتي جزاء في الدقيقتين 44 و47 أمام مازيمبي الكونغوالي وحصل على تقييم (10)، ومتوسط ميدان فريق الأهلي المصري وليد سليمان الذي نال (9.1).
ومثل محمد ربيعي فريق وفاق سطيف بتواجده في قلب الدفاع بتقييم (8.0) رفقة عبد القادر بدران (7.9)، بعد أن تمكنا من التصدي لهجمات الوداد الرياضي واستطاعا الحفاظ على نظافة الشباك رفقة الحارس زغبة.