الوداد يكتسح التشكيلة المثالية لربع دوري الأبطال

أوعنا بلعيد

سيطر لاعبو الوداد الرياضي لكرة القدم على التشكيلة المثالية بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية عن إياب ربع النهائي، رغم الإقصاء أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما بمركب محمد الخامس بالتعادل السلبي وهزيمة ممثل الكرة المغربية ذهابا في سطيف بهدف نظيف.

ووفق إحصائيات ومؤشر "SofaScore" العالمي، فقد تواجد في التشكيلة المثالية لدور الربع أربعة لاعبين من فريق الوداد الرياضي. يتعلق الأمر بالظهير الأيسر محمد الناهيري، الذي حصل على تقييم (8.0)، والظهير الأيمن عبد اللطيف نوصير (8.5)، ووليد الكرتي، صانع الألعاب (7.5)، والمهاجم الجناح محمد أوناجم (7.5).

وتواجد بالتشكيلة المثالية الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، الذي ساهم في تأهل ناديه إلى دور النصف عقب الفوز برباعية نظيفة بملعب السلام أمام حوريا كوناكري الغيني، وحصل الغوليادور المغربي على تقييم (7.5).

واختير عبد اللطيف نوصير ثالث أفضل لاعب في هذا الدور، خلف كل من جواكيم كاباسا، حارس بريميرو، الذي تألق وتصدى لضربتي جزاء في الدقيقتين 44 و47 أمام مازيمبي الكونغوالي وحصل على تقييم (10)، ومتوسط ميدان فريق الأهلي المصري وليد سليمان الذي نال (9.1).

ومثل محمد ربيعي فريق وفاق سطيف بتواجده في قلب الدفاع بتقييم (8.0) رفقة عبد القادر بدران (7.9)، بعد أن تمكنا من التصدي لهجمات الوداد الرياضي واستطاعا الحفاظ على نظافة الشباك رفقة الحارس زغبة.