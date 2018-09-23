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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يزيد من متاعب شباب ريف الحسيمة

أولمبيك خريبكة يزيد من متاعب شباب ريف الحسيمة

أولمبيك خريبكة يزيد من متاعب شباب ريف الحسيمة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:01

الحق فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الهزيمة الثالثة في الدوري بفريق شباب الريف الحسيمي، بعد أن تغلب عليه اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف واحد، في نزال الجولة الثالثة من منافسات البطولة الاحترافية.

وسجل حمزة القلعي الهدف الأول للفريق "الخريبكي" في الدقيقة السابعة، فيما عدل عبد العظيم خضروف، لشباب الريف الحسيمي في الدقيقة 36، قبل أن يحرز خالد الصروخ، هدف الفوز في الدقيقة 68.

ورفع أولمبيك خريبكة رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وأولمبيك أسفي في الصدارة، فيما لم يحصد بعد شباب الريف الحسيمي أي نقطة في بطولة هذا الموسم، بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية.

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