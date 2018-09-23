24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رشاوى السياسة!
- وفد صيني بمحكمة النقض
- غياب مؤسسات الرعاية يضاعف محنة أولياء أطفال مرضى التوحد
- فصول تعزز التعليم الأولي بين الدار البيضاء وسطات
- "العزيف".. تجربة روائية ترحل بالقارئ إلى عوالم الواقعية السحرية
نشطاء يطالبون الحكومة المغربية برفض استفزازات الإسبان في مليلية (5.00)
رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)
عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)
- مقتل شخص "خطر" برصاصات شرطة مكناس - (103)
- عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا - (76)
- أخنوش: الفقر عدو "الأحرار" .. والتجمّع زرع الأمل في الأسر - (75)
- شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة - (72)
- أردوغان يراهن على التكنولوجيا باستدعاء العلماء المغتربين إلى تركيا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة يزيد من متاعب شباب ريف الحسيمة
الحق فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الهزيمة الثالثة في الدوري بفريق شباب الريف الحسيمي، بعد أن تغلب عليه اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف واحد، في نزال الجولة الثالثة من منافسات البطولة الاحترافية.
وسجل حمزة القلعي الهدف الأول للفريق "الخريبكي" في الدقيقة السابعة، فيما عدل عبد العظيم خضروف، لشباب الريف الحسيمي في الدقيقة 36، قبل أن يحرز خالد الصروخ، هدف الفوز في الدقيقة 68.
ورفع أولمبيك خريبكة رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وأولمبيك أسفي في الصدارة، فيما لم يحصد بعد شباب الريف الحسيمي أي نقطة في بطولة هذا الموسم، بعد أن تلقى ثلاث هزائم متتالية.