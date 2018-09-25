الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ"

أوعنا بلعيد

تحدث ماتيو الكندوزي، اللاعب المغربي الأصل الفرنسي الجنسية الممارس في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، عن مستقبله الكروي مؤكدا أنه لعب للمنتخب الفرنسي للشباب وتمثيل منتخب الديكة يبقى واحدا من أهم أهدافه بالرغم من أن تركيزه الحالي منصب حول الفريق سالف الذكر.

وقال الكندوزي، في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، إن تفكيره الحالي منصب حول ناديه أرسنال الذي تعاقد معه بالمركاتو الصيفي قادما من نادي لوريان بقيمة مالية لا تتعدى 8 ملايين أورو.

"‏نقاشي مع المدرب أوناي إيمري كان مهما قبل انتقالي إلى فريق أرسنال، قال بأنه كان معجبا بي منذ مباراتي الأولى في حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان والتي انهزمنا فيها بخماسية نظيفة بعام 2016، ومنذ تلك اللحظة وهو مهتم بخدماتي"، يقول اللاعب البالغ من العمر 19 سنة الذي حجز مركزه الأساسي في تشكيلة أوناي إيمري وقدم أداء رائعا خول له الفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف المدفعجية عن شهر غشت.

وعن انتقاله إلى فريق آخر وجلوسه بالدكة وعدم قدرته على حجز مركز أساسي، قال: "صحيح أن العديد من اللاعبين يخسرون أنفسهم خارج بلادهم، وبالتحديد في إنجلترا؛ لكن كنت دائما أحفز نفسي وكنت متيقنا أنني سأتطور مهما حدث، وكنت مستعدا للتحدي لو كنت خائفا لاخترت فريقا متوسط.. كلما كبرت أكتشف كرة القدم أكثر، أرسنال حبي منذ اللحظة الأولى. لاعبون مثل تييري هينري وباتريك فييرا جعلوني أحب النادي أكثر، حينما أهتم النادي بي، قراري كان واضحاً".

وأثنى اللاعب على الدعم الذي يناله من قبل جماهير أرسنال في بداية الموسم بفضل أدائه الذي فاجأ إيمري شخصيا، وقال: "لدي قناعة بأنني قادر على القيام بأشياء عظيمة، من الجيد أن ترى الناس في النادي يعترفون ويقدرون المجهود الذي تقوم به.. كنت أعي جيدا أن اللعب لأرسنال سيكون معقدا، وأقنعت نفسي بأنني قادر على فعل أشياء رائعة.. ما حصل مكافأة أولى لي ولكن ليس هذا كل غايتي".

وأنهى الغندوزي حديثه حول المنتخب الذي يفضل الدفاع عن ألوانه مستقبلا، لا سيما أن أسود الأطلس يرغبون في الاستفادة من خدماته: "لقد لعبت في منتخب الشباب بفرنسا، لهذا الدفاع عن ألوان الديكة يبقى أحد أهدافي وفكرة تدور في رأسي.. أنا أبلغ من العمر 19 سنة، لا يجب أن ننسى ذلك، إن كنت جيدا بما فيه الكفاية سيصبح كل شيء على ما يرام"، وفق تعبيره.