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الرئيسية | رياضة | الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ"

الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ"

الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:40

تحدث ماتيو الكندوزي، اللاعب المغربي الأصل الفرنسي الجنسية الممارس في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، عن مستقبله الكروي مؤكدا أنه لعب للمنتخب الفرنسي للشباب وتمثيل منتخب الديكة يبقى واحدا من أهم أهدافه بالرغم من أن تركيزه الحالي منصب حول الفريق سالف الذكر.

وقال الكندوزي، في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، إن تفكيره الحالي منصب حول ناديه أرسنال الذي تعاقد معه بالمركاتو الصيفي قادما من نادي لوريان بقيمة مالية لا تتعدى 8 ملايين أورو.

"‏نقاشي مع المدرب أوناي إيمري كان مهما قبل انتقالي إلى فريق أرسنال، قال بأنه كان معجبا بي منذ مباراتي الأولى في حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان والتي انهزمنا فيها بخماسية نظيفة بعام 2016، ومنذ تلك اللحظة وهو مهتم بخدماتي"، يقول اللاعب البالغ من العمر 19 سنة الذي حجز مركزه الأساسي في تشكيلة أوناي إيمري وقدم أداء رائعا خول له الفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف المدفعجية عن شهر غشت.

وعن انتقاله إلى فريق آخر وجلوسه بالدكة وعدم قدرته على حجز مركز أساسي، قال: "صحيح أن العديد من اللاعبين يخسرون أنفسهم خارج بلادهم، وبالتحديد في إنجلترا؛ لكن كنت دائما أحفز نفسي وكنت متيقنا أنني سأتطور مهما حدث، وكنت مستعدا للتحدي لو كنت خائفا لاخترت فريقا متوسط.. كلما كبرت أكتشف كرة القدم أكثر، أرسنال حبي منذ اللحظة الأولى. لاعبون مثل تييري هينري وباتريك فييرا جعلوني أحب النادي أكثر، حينما أهتم النادي بي، قراري كان واضحاً".

وأثنى اللاعب على الدعم الذي يناله من قبل جماهير أرسنال في بداية الموسم بفضل أدائه الذي فاجأ إيمري شخصيا، وقال: "لدي قناعة بأنني قادر على القيام بأشياء عظيمة، من الجيد أن ترى الناس في النادي يعترفون ويقدرون المجهود الذي تقوم به.. كنت أعي جيدا أن اللعب لأرسنال سيكون معقدا، وأقنعت نفسي بأنني قادر على فعل أشياء رائعة.. ما حصل مكافأة أولى لي ولكن ليس هذا كل غايتي".

وأنهى الغندوزي حديثه حول المنتخب الذي يفضل الدفاع عن ألوانه مستقبلا، لا سيما أن أسود الأطلس يرغبون في الاستفادة من خدماته: "لقد لعبت في منتخب الشباب بفرنسا، لهذا الدفاع عن ألوان الديكة يبقى أحد أهدافي وفكرة تدور في رأسي.. أنا أبلغ من العمر 19 سنة، لا يجب أن ننسى ذلك، إن كنت جيدا بما فيه الكفاية سيصبح كل شيء على ما يرام"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:51
لاعب متوسط من الصعب ضمان الرسمية في الديكة
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12
2 - غير بوهالي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:03
يمشي الله يعاونو آش دارو لينا هادوك اللي قبل منو غادي يجيب لينا كأس العالم الماء والشطابة تال قاع لبحر....
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21
3 - عيسى الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:03
شوف منعقلوش عليه .راه يلى جاء المنتخب غاذي يبدى يتفشش علينا لي مبغناش معندنا ما ندير به الله يعاونا ويعاونوا سي عند الاستعمار
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16
4 - غيور عن وطنه الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:03
في الواقع من لا يرغب في الدفاع عن منتخبنا فنحن ايضا لا نرغب ان يمثلنا وكفى تحية لابناء الجالية الاحرار احبك يا وطني حتى وان احتليت اخر رتبة في التصنيف
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31
5 - هو حر الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:04
له الحق في اختيار اللعب مع المنتخب الذي يختاره .
وعلى الذين ينتقدون الاندومي أن سائلا أنفسهم والمسؤولين على البلاد.
هل تعاونت فرنسا أو أوروبا في رعاية المغاربة صحيا تعليميا اجتماعيا رياضيا حقوقيا.... ؟؟؟
وانت سائق بالمقابل
هل فرط المسؤولون في رعاية المغاربة طبيا تعليميا حقوقيا اجتماعيا رياضيا؟؟؟
إذا اختار اللعب لمنتخب فرنسا فهذا من حقه.
هو لم يحارب المغرب على حد علمي .
لا يجب علينا اتخاذه عدوا لمجرد اللعب مع الديكة
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25
6 - Seddam الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:08
من حقه الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي،لكن سيبقى لاعب من الدرجة الثالثة وسط الديوك مهما وصل مستواه،و كان عليه الإستفادة من كأس العالم الأخيرة و كيف تعامل الاعلام الفرنسي و قصر الإيليزي مع اللاعبين السود و كأن الفضل في التتويج يرجع للبيض ذو الأصول الفرنسية فقط.
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19
7 - storm الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:14
le mieux c'est de se focaliser sur l'équipe de France , ils sont les champions du monde. vous vous rappelez de Adil Rami et son histoire avec l'équipe du Maroc, rah sber et a la fin il est champion du monde
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2
8 - YASSINE الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:16
الماء والشطابة تال قاع لبحر....
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-2
9 - M.Abdou الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:16
اذا لم يرد ان يلعب معنا، اتركوه لحاله.لا تعطوه قيمة اكثر مما يستحق.هل اذا لم يلعب الكندوزي للمغرب لن يكون لنا فريق وطني؟ من يريد ان يلعب للمغرب يجب ان يكون اختياره اختيار القلب وليس ناتج عن اغراءات وتحفيزات.انظروا ماذا حدث لافلاي وآخرين،لم يتالقوا مع اي بلد ولم يدخلوا ذاكرة التاريخ الكروي....
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6
10 - Ziryab الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:18
من جد و جد و من زرع حصد.
يبدوا أن هذه المقولة لا تناسب المسؤولين المغاربة الذين يريدون حصاد ما يزرعه الآخرون
شئ طبيعي أن يلعب للبلد الذي ولد و تكون فيه. لا زال المسؤولون المغاربة لم يفهموا أنه يجب الإعتماد على النفس و لا يعولوا دائما على مجهودات مسؤولي الدول الأجنبية و في نفس الوقت يتقاضون رواتب سمينة من أجل بيع الأوهام للمغاربة كبيع وهم كأس العالم.
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11
11 - عمي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:22
نقطة في بحر .. لا تأثير ابداااااا
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0
12 - farok الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:22
لاعب عادي جدا...الما او الشطابة
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