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الرئيسية | رياضة | فيتا كلوب الكونغولي ينهي مغامرة نهضة بركان في كأس "الكاف"‎

فيتا كلوب الكونغولي ينهي مغامرة نهضة بركان في كأس "الكاف"‎

فيتا كلوب الكونغولي ينهي مغامرة نهضة بركان في كأس "الكاف"‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:00

توقف مسار فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم في مسابقة كأس "الكاف" في دور الربع، بعد اكتفائه بالتعادل هدف لمثله أمام ضيفه "فيتا كلوب" الكونغولي، في نزال إياب هذا الدور. وقد كان يحتاج إلى الفوز بهدفين نظيفين لتجاوز خسارة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد.

وبدأ لاعبو نهضة بركان الضغط بشكل قوي على مرمى "فيتا كلوب" الكونغولي منذ الدقائق الأولى للنزال، بحثا عن خلق ممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم وإحراز الهدف الأول؛ الشيء الذي تحقق لهم في حدود الدقيقة السادسة بواسطة اللاعب ألان تراوري.

وواصل رفاق عبد الصمد المباركي ضغطهم الهجومي على مرمى الفريق الكونغولي، وكانوا قريبين من إضافة الهدف الثاني في حدود الدقيقة 20، بعد أن منعت العارضة كرة ألان تراوري من هز الشباك.

ومع تواصل الضغط الهجومي لأبناء المدرب منير الجعواني في دقائق الشوط الأول، حاول لاعبو "فيتا كلوب" كسر الإيقاع بشتى الطرق، خصوصا بعد إهدار العناصر البركانية لبعض الفرص السانحة لإضافة الهدف الثاني، وحاولوا مباغتة دفاع "البركانيين" بهجمات مرتدة.

الضغط الهجومي للفريق المغربي بحثا عن الهدف الثاني للتأهل تواصل مع إطلاق الحكم سيكازوي صافرة بداية مجريات الجولة الثانية، غير أن كل الكرات الهجومية لأصحاب الأرض غابت عنها النجاعة المطلوبة.

ومع مرور دقائق الشوط الثاني لعب منير الجعواني كل أوراقه الهجومية لاستثمار الضغط الهجومي والبحث عن ترجمة مناورات رفاق العميد محمد عزيز إلى هدف يؤهلهم إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس "الكاف"، في الوقت الذي شكلت فيه بعض المرتدات الهجومية للفريق الكونغولي الخطورة على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي.

ولم ينجح لاعبو نهضة بركان في فك شفرة دفاع "فيتا كلوب"؛ إذ تعامل لاعبو هذا الأخير باستماتة كبيرة مع اندفاع العناصر "البركانية"، قبل أن ينجحوا في إحراز هدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من المباراة، مكنهم من التأهل وإنهاء طموح عناصر ومكونات الفريق المغربي لتجاوز دور الربع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - amine الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:19
السذاجة في اللعب هي من أقصت الفريق البركاني
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16
2 - ودادي فداءي الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:20
لا طعم لكرة القدم بدون وداد الأمة وجمهورها الممتع سلام
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-68
3 - adil الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:21
فريق النهضة البركانية أصبح رقما صعبا وطنيا و قاريا
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6
4 - مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:34
السلام عليكم. خسرنا التأهل لم و لكن ربحنا فريقا يزداد قوة و خبرة مع مرور الزمن. شكرا للفريق و الطاقم.
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14
5 - lina widadiya الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:37
حض أوفر للنهضة البركانية والوداد البيضاوي كنا نتمنى فينال او دومل فينال من فرق مغربية لكن مكتبش الله خيرها في غيرها
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1
6 - كاهل الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:44
اللاعب في بطولتنا الوطنية او القارية يفتقد إلى التركيز : تمريرات خاطئة لا يجيد التصويب أستغرب لماذا جل الكورات لا تصيب الإطار نتكلم عن الاحتراف والواقع شيء كترت الفرص الضائعة الأمس الوداد واليوم بركان لكن الرجاء كان في الموعد
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7
7 - سوسي حر. الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:46
هاد الميساج الى السي مندوزا..لي كاينادي دائما بالمدرب المغربي...و ها النتائج كيبانو..الوداد يقصى ..بركان تقصى...و الملام هنا..المدرب المغربي...مدرب ضعيف من الناحية التكتيكية..و لا يجيد التعامل مع مستجدات المبارة...كيدخل بخطة واحدة..من الدقيقة الاولى تال الدقيقة 90..مكاين لا بلان a و لا بلان b..و المدرب الحقيقي هو ليكايعرف ادير coatching..يعني كيديير خطة و يسير المبارة و هي ملعوبة..اقدر العب لك مبارة بعدة خطط فمبارة واحدة..كل 30 دقيقة بخطة...و لكن فاقد الشي لا يعطيه..و السلام...
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2
8 - abdou الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:48
Meme scenario de desqualification du WAC. Tous les joueurs veulent driblé et marquer et faire tout .ya ni jeu collective ni passe juste ni consentration devent les bus .dsl Match catastrofique
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3
9 - احمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:50
مع الأسف كنا نتمنى ان يكون حض الفرق المغربية احسن لكن...لازالت السذاجة تطغى والنجاعة تغيب
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10 - مغربي اصيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:52
السلام عليكم .كل المغاربة معك الان يا الخضرا الوطنية .
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11 - راسي عالي الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:58
إلى المعلق عادل ادا شرفتك بركان بالاقصاء من الدور الربع فهذا لا نرضى به نحن كوداديين
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12 - نبيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:59
الوصول الى دور الربع انجاز بالنسبة لفريق ن بركان في ثاني مشاركة افريقية والان على الفريق ان يلعب من اجل مشاركة افريقية اخرى سواء على الكاس او البطولة.
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13 - Fouad de berkane الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:07
L équipe de berkane a des joueurs qui sont vieux ils ne peuvent faire lus qu' une mi temps par contre l équipe adverse très jeune et rapide. Il faut un grand changement pour berkane et le scénario de l élimination est le même que celui du wac. Le changement de Mr Jaawani était correcte et au bon moment. Ceux qui ont gâchés le jeu namsaoui et bakr alhilali ils ne savent même pas faire des passes simples et de base.
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14 - Emma♡Neymar الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:10
مني مشى ايوب الكعبي ولى نهضة بركان فريق ظغيف ...وتحيه للاخ نبيل
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