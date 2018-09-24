بونو ينال إشادة الإسبان بعد مباراة برشلونة

أوعنا بلعيد

ساهم الدولي المغربي ياسين بونو، حارس فريق "جيرونا" الإسباني لكرة القدم، في عودة فريقه من ملعب "الكامب نو" بنقطة ثمينة عقب نهاية المباراة التي جمعته بـ"إ ف سي برشلونة"، وأدارها الحكم خيسوس خيل مانزانو، بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، برسم الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "لاليغا".

وتألق حائط الصد المغربي ياسين بونو أمام هجوم برشلونة القوي وتصدى للعديد من الهجمات الخطيرة وحرم الأورغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي، من إضافة أهداف أخرى في المواجهة المثيرة التي عرفت طرد الفرنسي كليمونت لينغليت، مدافع "البارسا" منذ الدقيقة 35.

وتمكن بونو من التصدي لتسع تسديدات من ضمن 11 تسديدة مؤطرة بين الخشبات الثلاث، من مجموع 22 تسديدة حاول من خلالها هجوم برشلونة بلوغ مرمى الحارس المغربي، لكنه لم يقو سوى على إسكان كرتين داخل الشباك؛ إحداهما من كرة قوية ومركزة من رجل ليونيل ميسي داخل مربع العمليات في الدقيقة 19، والأخرى برأسية المدافع جيرارد بيكي في الدقيقة 63، وهما هدفان لا يلام عليهما الأخطبوط المغربي.

ونال بونو الإشادة من قبل المحللين عقب أدائه الكبير خلال مجريات اللقاء. ورغم التبديلات التي قام بها الإسباني فالفيردي، مدرب برشلونة، بإشراك كل من صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيش والبرازيلي كوتينهو، مكان عثمان ديمبلي وأرثور فيدال والبرازيلي أرثر ميلو، لإضفاء نزعة هجومية أكبر على خطوط الفريق، فإن دفاع جيرونا بقيادة بونو بقي صامدا أمام هذا الضغط الهجومي الذي مارسه برشلونة على شباكه مستعينا بعاملي الأرض والجمهور.

وحصل ياسين بونو على تقييم (7.5) بمؤشر هوسكوريد، فيما نال الأورغوياني كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا الذي سجل ثنائية في المباراة، (8.3).

ومع أنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدف واحد فقط في شباك الحارس المغربي رغم تسديده لخمس كرات مؤطرة، فقد حصل ليونيل ميسي على تقييم (9.0).

وبهذا التعادل ضمن دربي كتالانيا، رفع "جيرونا" رصيده إلى النقطة الثامنة، محتلا المركز السادس، فيما يتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه الأزلي ريال مدريد.