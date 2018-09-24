"فرانس فوتبول" تكرّم الإناث بـ"الكرة الذهبية"

هسبريس - رويترز

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق لأول مرة جائزة الكرة الذهبية للإناث هذا العام؛ بحيث تضم قائمة الترشيحات المختصرة، التي ستكشف عنها الشهر المقبل، أسماء 15 لاعبة إلى جانب 30 لاعبا مرشحا لنيل الجائزة.

وظل الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، الذي سيقام هذا العام في باريس في الثامن من دجنبر المقبل، مقتصرا على اللاعبين الرجال منذ 1956 حينما فاز الأسطورة الانجليزي ستانلي ماثيوس بالجائزة الأولى.

وقالت اللاعبة الدولية الفرنسية ويندي رينار، مدافعة أولمبيك ليون، ضمن تصريح للمجلة: "إنها خطوة إلى الأمام. كرة القدم النسائية تتطور ومساحة عدم المساواة تتقلص رغم وجود هامش للتحسن".

وأضافت اللاعبة البرازيلية مارتا: "تمنيت دائما أن أرى لاعبة تفوز بهذه الجائزة المرموقة".

وكانت جائزة الكرة الذهبية تمنح من المجلة الفرنسية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي (الفيفا) في الفترة بين 2010 و2015 قبل أن تصبح جائزة مستقلة بذاتها مجددا.