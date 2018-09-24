بيريز يقلل من تأثير زياش في أياكس أمستردام

أوعنا بلعيد

تكبد فريق أياكس أمستردام، بنجميه المغربيين حكيم زياش ونوصير مزراوي، مرارة الهزيمة بثلاثية نظيفة في قمة الجولة السادسة برسم الدوري الهولندي أمام مضيفه أيندهوفن، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فيليبس".

واحتاج ايندهوفن إلى خمس وثلاثين دقيقة في الشوط الأول ليحسم نتيجة المباراة عقب تسجيله لثلاثة أهداف؛ حملت توقيع غاستون بيريرو (د 21)، ولوك دي يونغ (د24) وهيرفينينغ لوزانو (د35)، فيما فشل هجوم أياكس في التسجيل واستغلال الفرص التي أتيحت له بفضل الصلابة الدفاعية لدى الفريق المنافس، ولغياب التركيز عن الخط الأمامي لفريق العاصمة الذي افتقد خدمات ماتيس دي لغيت، الغائب بسبب الإصابة.

وقاتل الدولي المغربي حكيم زياش والصربي دوزان تاديتش من أجل الوصول إلى مرمى إيندهون، وفشلا في ذلك، وكان من نصيبهما بطاقتين صفراوين بعد أن أشهرهما الحكم داني ماكيلي في وجه تاديتش في الدقيقة 19 وحكيم زياش في الدقيقة 77.

وقلل الدنماركي كينيث بيريز، لاعب أياكس السابق، من مدى تأثير النجمين زياش وتاديتش في خطط المدرب ايريك تين هاج، مؤكدا أن المدافع ماتيس دي ليغت يحتل مكانة أساسية ويضطلع بأدوار هامة في منظومة اللعب، معتبرا إياه الحلقة الأهم في النادي.

وقال بيريز، في تصريح نقلته صحيفة "فوتبول بريمور": "اتضح جليا اليوم من هو النجم الحقيقي والمؤثر في منظومة أياكس. يتحدث الناس كثيرا عن دوزان تاديتش وحكيم زياش، لكن اللاعب دي ليغت لا يعوض، إنه ليونيل ميسي أياكس، ولازال صغيرا في العمر إذ يبلغ فقط 19 عاما".

ونال حكيم زياش 6.2 في مؤشر هوسكوريد، فيما حصل تاديتش على 6.1. وقدم نصير مزراوي مردودا أفضل بالأمس وحصل على تقييم 6.5 .

وضيع أياكس أمستردام فرصة اعتلاء صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند النقطة 13، محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن فاينورد روتردام وهيراكوليس الميلو؛ فيما حقق أيندهوفن فوزه السادس على التوالي، معززا صدارته في الترتيب ورافعا رصيده إلى 18 نقطة.