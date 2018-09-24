24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  2. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  3. صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)

  4. ندوة دولية بمراكش تثير احتجاج اسليمي وطارق (4.00)

  5. درك السوالم يفكّ لغز مقتل "كسّال" نواحي برشيد (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بيريز يقلل من تأثير زياش في أياكس أمستردام

بيريز يقلل من تأثير زياش في أياكس أمستردام

بيريز يقلل من تأثير زياش في أياكس أمستردام
أوعنا بلعيد
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 17:15

تكبد فريق أياكس أمستردام، بنجميه المغربيين حكيم زياش ونوصير مزراوي، مرارة الهزيمة بثلاثية نظيفة في قمة الجولة السادسة برسم الدوري الهولندي أمام مضيفه أيندهوفن، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فيليبس".

واحتاج ايندهوفن إلى خمس وثلاثين دقيقة في الشوط الأول ليحسم نتيجة المباراة عقب تسجيله لثلاثة أهداف؛ حملت توقيع غاستون بيريرو (د 21)، ولوك دي يونغ (د24) وهيرفينينغ لوزانو (د35)، فيما فشل هجوم أياكس في التسجيل واستغلال الفرص التي أتيحت له بفضل الصلابة الدفاعية لدى الفريق المنافس، ولغياب التركيز عن الخط الأمامي لفريق العاصمة الذي افتقد خدمات ماتيس دي لغيت، الغائب بسبب الإصابة.

وقاتل الدولي المغربي حكيم زياش والصربي دوزان تاديتش من أجل الوصول إلى مرمى إيندهون، وفشلا في ذلك، وكان من نصيبهما بطاقتين صفراوين بعد أن أشهرهما الحكم داني ماكيلي في وجه تاديتش في الدقيقة 19 وحكيم زياش في الدقيقة 77.

وقلل الدنماركي كينيث بيريز، لاعب أياكس السابق، من مدى تأثير النجمين زياش وتاديتش في خطط المدرب ايريك تين هاج، مؤكدا أن المدافع ماتيس دي ليغت يحتل مكانة أساسية ويضطلع بأدوار هامة في منظومة اللعب، معتبرا إياه الحلقة الأهم في النادي.

وقال بيريز، في تصريح نقلته صحيفة "فوتبول بريمور": "اتضح جليا اليوم من هو النجم الحقيقي والمؤثر في منظومة أياكس. يتحدث الناس كثيرا عن دوزان تاديتش وحكيم زياش، لكن اللاعب دي ليغت لا يعوض، إنه ليونيل ميسي أياكس، ولازال صغيرا في العمر إذ يبلغ فقط 19 عاما".

ونال حكيم زياش 6.2 في مؤشر هوسكوريد، فيما حصل تاديتش على 6.1. وقدم نصير مزراوي مردودا أفضل بالأمس وحصل على تقييم 6.5 .

وضيع أياكس أمستردام فرصة اعتلاء صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند النقطة 13، محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن فاينورد روتردام وهيراكوليس الميلو؛ فيما حقق أيندهوفن فوزه السادس على التوالي، معززا صدارته في الترتيب ورافعا رصيده إلى 18 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متتبع الاثنين 24 شتنبر 2018 - 17:23
يبقى الاسد اسدا وليست مقابلة واحدة فقط هي المعيار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.