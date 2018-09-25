نور الدين أمرابط مهدد بمغادرة الدوري السعودي

أوعنا بلعيد

بات الأسد المغربي نور الدين أمرابط، نجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، قريبا من مغادرة أسوار النادي بعد دخوله في خلافات مع المدير الفني الأورغوياني دانييل كارينيو، وطريقة توظيفه والاعتماد عليه داخل رقعة الملعب.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الخلافات اشتعلت بين الدولي المغربي أمرابط ومدربه بسبب احتجاج الأسد المغربي على استبداله في المباراة الأخيرة أمام القادسية، والتي عرفت فوز النصر بثلاثية نظيفة ضمن مجريات الجولة الثالثة برسم الدوري السعودي الاحترافي.

ووفق المصادر ذاتها فإن نور الدين أمرابط يصر على خوضه الدقائق التسعين، وأن يكون متواجدا بشكل أساسي في اللقاء ما لم يكن يعاني من إصابة تحول دون استمراره في الملعب رفقة زملائه، مهددا بالرحيل إن تم الاعتماد عليه كلاعب بديل أو تم استبداله أثناء المباريات.

وأثار أمرابط الجدل الأسبوع الماضي بتصريحه لقناة تلفزية، بعد انتقاده قرار مدربه الرامي إلى الاعتماد عليه كبديل؛ وقال عقب انتهاء مباراة ناديه أمام الفيصلي: "أتيت إلى فريق النصر لكي ألعب المباريات كلاعب رسمي، بينما المدرب اعتمد علي كبديل في مباراتين. لم آتِ إلى هنا لأجلس في دكة البدلاء، وسأجتمع بالمدرب لنبت في هذا الموضوع".

ويطالب جمهور النصر الرياضي بالاعتماد على أمرابط كلاعب رسمي طيلة المباريات، مؤكدا أن مستواه وقتاليته والإمكانات الفنية التي يزخر بها تخول له اللعب طيلة الدقائق التسعين؛ بينما لمدربه كارينيو رأي آخر، إذ أشركه كبديل أمام نادي أحد في الجولة الأولى، وأعاد الأمر نفسه أمام الفيصلي؛ فيما أشركه كلاعب أساسي أمام القادسية رفقة مواطنه عبد الرزاق حمد الله.