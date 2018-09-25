24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نقل المرضى بالمجان (5.00)

  2. سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء (5.00)

  3. كيف نُقنِع بسلاسة؟ (5.00)

  4. مور يعلن الحرب على ترامب ويشبهه بهتلر (5.00)

  5. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نور الدين أمرابط مهدد بمغادرة الدوري السعودي

نور الدين أمرابط مهدد بمغادرة الدوري السعودي

نور الدين أمرابط مهدد بمغادرة الدوري السعودي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 07:20

بات الأسد المغربي نور الدين أمرابط، نجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، قريبا من مغادرة أسوار النادي بعد دخوله في خلافات مع المدير الفني الأورغوياني دانييل كارينيو، وطريقة توظيفه والاعتماد عليه داخل رقعة الملعب.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الخلافات اشتعلت بين الدولي المغربي أمرابط ومدربه بسبب احتجاج الأسد المغربي على استبداله في المباراة الأخيرة أمام القادسية، والتي عرفت فوز النصر بثلاثية نظيفة ضمن مجريات الجولة الثالثة برسم الدوري السعودي الاحترافي.

ووفق المصادر ذاتها فإن نور الدين أمرابط يصر على خوضه الدقائق التسعين، وأن يكون متواجدا بشكل أساسي في اللقاء ما لم يكن يعاني من إصابة تحول دون استمراره في الملعب رفقة زملائه، مهددا بالرحيل إن تم الاعتماد عليه كلاعب بديل أو تم استبداله أثناء المباريات.

وأثار أمرابط الجدل الأسبوع الماضي بتصريحه لقناة تلفزية، بعد انتقاده قرار مدربه الرامي إلى الاعتماد عليه كبديل؛ وقال عقب انتهاء مباراة ناديه أمام الفيصلي: "أتيت إلى فريق النصر لكي ألعب المباريات كلاعب رسمي، بينما المدرب اعتمد علي كبديل في مباراتين. لم آتِ إلى هنا لأجلس في دكة البدلاء، وسأجتمع بالمدرب لنبت في هذا الموضوع".

ويطالب جمهور النصر الرياضي بالاعتماد على أمرابط كلاعب رسمي طيلة المباريات، مؤكدا أن مستواه وقتاليته والإمكانات الفنية التي يزخر بها تخول له اللعب طيلة الدقائق التسعين؛ بينما لمدربه كارينيو رأي آخر، إذ أشركه كبديل أمام نادي أحد في الجولة الأولى، وأعاد الأمر نفسه أمام الفيصلي؛ فيما أشركه كلاعب أساسي أمام القادسية رفقة مواطنه عبد الرزاق حمد الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي من مغاربة الشتات الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 07:28
أنت مع وضعت نفسك في هذا الموقف ، أنت أكبر من أنت تلعب في دوري ضعيف مثل الدوري السعودي لو أنك تعرف حقيقة ذاك البلد ما لعبت فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.