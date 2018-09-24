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الرئيسية | رياضة | صلاح سعيد بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف

صلاح سعيد بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف

صلاح سعيد بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:55

أعرب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بالفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2018.

ونال صلاح الجائزة عن هدفه في مرمى إيفرتون في العاشر من دجنبر 2017 ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتسلم صلاح الجائزة اليوم الاثنين خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقال صلاح بعد تسلمه الجائزة للمرة الأولى في مسيرته "سعيد جدا بحضوري اشكر الجميع الذي صوت لي واتطلع إلى جائزة أخرى هذا المساء".

وتنافس صلاح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والويلزي جاريث بيل لاعب الريال والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والروسي دينيس تشيريتشيف واليوناني لازاروس كريستودولوبولوس لاعب آيك أثينا اليوناني والأوروجوياني جورجي دي أراسكايتا نجم كروزيرو والأسترالي رايلي ماكجري لاعب نيوكاسل جيتس الأسترالي والفرنسي بنيامين بافارد والبرتغالي ريكاردو كواريزما في طريقه للفوز بجائزة بوشكاش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفتى المهاجر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:26
كنت أتوقع فوز كريستيانو رونالدو بهذه الجائزة بسبب الهدف الخرافي في مرمى بوفون ولكن حتى صلاح يستاهل وخا المصريين ماغاديش يسكتوا
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