24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مغاربة فرنسا وتعلم العربية
- فريق علمي: للنوم على البطن مخاطر تهدد الحياة
- رئيس تونس ينهي التوافق مع النهضة الإسلامية
حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)
صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي - (73)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (69)
- فرقاطة "ابن بطوطة" الحربية تعزز قدرات البحرية الملكية المغربية - (59)
- شائعات تحرّك مئات الشباب نحو شواطئ الحسيمة - (48)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جائزة أفضل مدرب بالعالم تبهج الفرنسي ديشامب
أعرب الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين.
ووجه ديشان الشكر لزين الدين زيدان وزلاتكو داليتش، المرشحين الآخرين على اللقب، وأكد أنهما كانا قادرين على تحقيق الفوز.
وقال ديشان عقب استلامه الجائزة :"كلنا نعرف أن المدرب وحده لا يمكنه النجاح. بدون الفريق واللاعبين، لم أكن لأتواجد هنا الليلة".
وفي النهاية، وجه ديشان الشكر لجهازه المعاون في المنتخب الفرنسي.
وكان ديشان توج مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم، روسيا 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
عبد العزيز فرج عزو
طلعت خيري
المدير الفني لتوتنهام انضم لمجموعة تزدري وجهات نظر من لم يلعبوا كرة القدم من قبل
لندن: بارني روناي
قمة الآداب و الصواب و التواضع ! مدرب يربح اكثر من 161000 يورو في الشهر و متواضع جدا ! تستحق يا ديشان!