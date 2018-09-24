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الرئيسية | رياضة | جائزة أفضل مدرب بالعالم تبهج الفرنسي ديشامب

جائزة أفضل مدرب بالعالم تبهج الفرنسي ديشامب

جائزة أفضل مدرب بالعالم تبهج الفرنسي ديشامب
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:30

أعرب الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين.

ووجه ديشان الشكر لزين الدين زيدان وزلاتكو داليتش، المرشحين الآخرين على اللقب، وأكد أنهما كانا قادرين على تحقيق الفوز.

وقال ديشان عقب استلامه الجائزة :"كلنا نعرف أن المدرب وحده لا يمكنه النجاح. بدون الفريق واللاعبين، لم أكن لأتواجد هنا الليلة".

وفي النهاية، وجه ديشان الشكر لجهازه المعاون في المنتخب الفرنسي.

وكان ديشان توج مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم، روسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - morad الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:37
فريق مصر للسيدات يفوز بالبطولة العربية السابعة عشرة لكرة الطائرة الشاطئية والتي أقيمت بدولة المغرب





عبد العزيز فرج عزو
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-11
2 - vvvvvvvvvvvvccc الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:40
التصفيات الداخلية للانفراد بالحكم

طلعت خيري
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-4
3 - barby الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:41
لماذا يكره المدربون الأسئلة الصريحة من الإعلاميين؟

المدير الفني لتوتنهام انضم لمجموعة تزدري وجهات نظر من لم يلعبوا كرة القدم من قبل

لندن: بارني روناي
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-1
4 - مبروك ليك و لي فريقك الممتاز الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:50
و قال ديشان : لقد صوتت لزيدان لانه ستحق التتويج و انا اعرفه اكثر من اي شخص و سوف يتألق كثيرا في المستقبل

قمة الآداب و الصواب و التواضع ! مدرب يربح اكثر من 161000 يورو في الشهر و متواضع جدا ! تستحق يا ديشان!
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8
5 - hamid الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:57
مدرب مقتدر يستاهل داءما قريب من الاعبين
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6
6 - footeux الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:05
Je vais vous prouver que c'est une ânerie , si on engage cet entraîneur pour l'équipe saoudienne est-ce l'Arabie saoudite va gagner le mondial ???? L'équipe de France avec des bons joueurs et surtout surtout un tirage favorable et avec n'importe qu'il mancho elle aurait gagné le mondial
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-1
7 - اين الثروة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:13
جميع الجوائز لم تمنح لمن يستحقونها .عشوائية منح الجوائز تتسم بالسياسة وجبر الخواطر
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-1
8 - tssiouza الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:17
إلى الأخ الغبي رقم 6 ..... و كيف لم تأخد ألمانيا الكأس و هي في أضعف مجموعة
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6
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