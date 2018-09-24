جائزة أفضل مدرب بالعالم تبهج الفرنسي ديشامب

هسبريس - د .ب .أ

أعرب الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين.

ووجه ديشان الشكر لزين الدين زيدان وزلاتكو داليتش، المرشحين الآخرين على اللقب، وأكد أنهما كانا قادرين على تحقيق الفوز.

وقال ديشان عقب استلامه الجائزة :"كلنا نعرف أن المدرب وحده لا يمكنه النجاح. بدون الفريق واللاعبين، لم أكن لأتواجد هنا الليلة".

وفي النهاية، وجه ديشان الشكر لجهازه المعاون في المنتخب الفرنسي.

وكان ديشان توج مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم، روسيا 2018.