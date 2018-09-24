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الرئيسية | رياضة | لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم خلال 2018

لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم خلال 2018

لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم خلال 2018
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:00

تفوق نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، وحصل على جائزة الأفضل "ذي بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم.

وتنافس مودريتش مع رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول حول جائزة أفضل لاعبي العالم في 2018 .

وقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة "ذي بيست" إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - amine الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:15
لا يستحقها ، لاعب ممتاز و إنما هناك من أفضل منه
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-35
2 - mouna الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:17
رونالدو أفضل منه و كذالك ميسي ، الثنائي الأروع في العالم
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-43
3 - بنعاشر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:17
يستحق ان بكون افضل لاعب في العالم اما ميسي والرباعة فيكفي ما هم فيه
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31
4 - أنتظر الزورق المطاطي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:21
وأخيرا غاب ميسي ورونالدو عن منصة التتويج كنت كانشوف فيها بحال منصب وزارة الأوقاف ديالنا لوكا مودريتش يستاهل لاعب خلوق وساهم بشكل كبير في تتويج الميرينغي بالعصبة وكان قريب من إحراز الكأس الغالية لبلاده كرواتيا
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48
5 - رشيد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:22
صراحة يستاهل مودريتش ....احسن وامتع لاعب في العالم ....فعلا لاعب ساحر بكل المقاييس.
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35
6 - متحرك الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:22
يستحق.. نهائي كأس العالم.. و بطولة أوروبا للأندية. و محرك قوي.. أفضل لاعب محافظ على الكرة في العالم و في أية وضعية يخرج الكرة و يمرر.. يعني من وضعية سلبية يمر إلى وضعية إيجابية.. و بطريقة فنية.. برافو للكرواتي..
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35
7 - hamid الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:28
الف مبروك لوكا مودريتش لاعب راءع
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27
8 - hamid الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:30
الف مبروك لاعب جيد لوكا مودريتش الف مبروك مبرووو ووووك
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10
9 - assifnwourgh الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:34
ميسي و الباقي تقليد.. نقطة إلى السطر..
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1
10 - احمد خليل الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:43
محمد صلاح لاعب خلوق والقادم احسن إن شاء الله
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11
11 - aziz الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:46
il le mérite bravo mos riche bonne continuation
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0
12 - مغربي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:55
لمن يقول يستحق هذه الجائزة. خدمو عقولكم واش مودريتش يتقارن برونالدو او ميسي او صلاح السيد مسجل 2 اهداف مع الريال و صلاح مسجل طون ديال البيوت في انجلترا و ميسي كذلك في اسبانيا
لو كان انييستا و تشافي لاعبي الريال لحصلو على هذه الجائزة عشر مرات.
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-10
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