لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم خلال 2018

هسبريس من الرباط

تفوق نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، وحصل على جائزة الأفضل "ذي بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم.

وتنافس مودريتش مع رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول حول جائزة أفضل لاعبي العالم في 2018 .

وقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة "ذي بيست" إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.