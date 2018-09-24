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الرئيسية | رياضة | البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم

البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم

البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:15

توج البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلم كورتوا الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

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