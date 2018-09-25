الصحافة الكرواتية تحتفي بتتويج "الملك" مودريتش

هسبريس - إفي

هنأت الصحافة الكرواتية اليوم لوكا مودريتش بفوزه الليلة الماضية بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت الصفحات الأولى لبعض الصحف الكرواتية بعناوين "برافو كابتن"، و"لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم"، مشيرة إلى إنجاز لاعب وسط ريال مدريد الذي دعته بـ"الملك" و"الأفضل في العالم"، و"الأفضل من رونالدو"، و"هو ببساطة الأفضل"، ووضعوه بين "آلهة كرة القدم العالمية".

ونقلت صحيفة (فيسرنجي ليست) التي تصدر في زغرب عن مودريتش قوله "هذه الجائزة دليل على أنه مع العمل بجد يمكن أن تصبح كل الأحلام حقيقة".

وأشارت صحيفة (سبورتسكي) الرياضية إلى المشوار الطويل والصعب في حياة ومسيرة اللاعب تحت عنوان "القصة المذهلة لكرة القدم وحياة لوكا مودريتش: راع منذ الصغر بالقرب من أوبروفاك، من حياة في غرفة للاجئين، حتى قمة العالم".

واتفقت وكالة (هينا) للأنباء وصحف أخرى على إبراز أن جائزة "فيفا" تأتي إلى جوار جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي منحها "يويفا" للاعب، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيت، في تهنئته للفائز إن لاعب وسط الميرينجي أظهر "جهدا كبيرا، موهبة استثنائية وإصرارا جماعيا"، مشيرا إلى أنه ملأ "الشعب الكرواتي بأكمله بالفخر".

وتفوق مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد ولاعب يوفنتوس الحالي، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في التصويت، ليحصل على الجائزة منهيا حقبة طويلة امتدت لعشر سنوات سيطر خلالها كريستيانو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة.

وكان مودريتش (33 عاما) قد توج بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 رغم خسارة بلاده في نهائي كأس العالم أمام فرنسا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.