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الرئيسية | رياضة | مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو

مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو

مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو
هسبريس - رويترز
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 00:50

رفض مدرب نتخب أوروغواي لكرة القدم، أوسكار تاباريز، فكرة وضع تمثال له في العاصمة الأوروغوايانية مونتفيديو.

وكانت السلطات في مونتفيديو قد أعلنت في بيان رفض تاباريز لوضع تمثال له الحجم الطبيعي أمام أهم منشآت المدينة لتقرر على إثر ذلك غلق الملف الخاص بالمشروع.

وقال مجلس مدينة مونتفيديو في بيان له: "لم يوافق على التكريم الذي يرى أنه سيكسر روح الوحدة والألفة التي يحافظ عليها المنتخب الوطني".

واعتبرت سلطات المدينة الأسباب التي ساقها المدرب المخضرم لرفض هذا التكريم "مفهومة ويجب احترامها"، ولذلك قررت وقف دراسة هذا المشروع.

وكانت فكرة المشروع تتمحور حول وضع تمثال بالحجم الطبيعي لتاباريز في قلب العاصمة الأوروغوايانية تكريما له، وبدأت السلطات الحكومية في مونتفيديو دراسة هذا المشروع انصياعا لحملة قامت بها بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل هذا الغرض.

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