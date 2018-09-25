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كُتّاب وآراء
رسميا .. التونسي العجلاني مدربا لاتحاد طنجة
تعاقد مسؤولو فريق اتحاد طنجة، بشكل رسمي يومه الثلاثاء، مع المدرب التونسي أحمد العجلاني لقيادة الفريق في القادم من المواعيد، خلفا للإطار المغربي إدريس المرابط، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.
وجاء تعاقد إدارة اتحاد طنجة مع المدرب التونسي العجلاني، بحكم الخبرة التي يتوفر عليها في الدوري المغربي، إذ سبق له أن أشرف على تدريب أولمبيك خريبكة وقاده في موسمه الأول إلى البقاء ضمن أندية القسم الممتاز، بعد أن كان مهددا بشبح الهبوط؛ وفاز رفقته بلقب كأس العرش، ليكون أول مدرب أجنبي يقود الفريق الخريبكي إلى تحقيق اللقب بعد الإطار المغربي مصطفى مديح.
ويهدف مسؤولو اتحاد طنجة إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق، لاسيما عقب انطلاقته المتعثرة في مسابقة الدوري، بعدما حقق ثلاثة تعادلات أمام أندية واد زم ومولودية وجدة والمغرب التطواني، رغم تعاقده مع أحد عشر لاعبا في الميركاتو الصيفي.
وسيقود اتحاد طنجة في القادم من المواعيد، رفقة المدرب أحمد العجلاني، كمال الزواغي كمدرب مساعد، مع الاحتفاظ بمحمد بيسطارة مدربا للحراس؛ فيما سيشتغل سعيد حموني كمعد بدني.
وارتباطا بفريق اتحاد طنجة دائما، استقبل البشير العبدلاوي، عمدة المدينة، بمقر الجماعة يوم أمس الإثنين، أعضاء المكتب المسير لـ"فارس البوغاز"، من أجل تقديم مشروع النادي ومناقشته، لاسيما أنه سيشارك على ثلاث واجهات (البطولة، كأس العرش، دوري عصبة الأبطال الإفريقية).
وعرف اللقاء حضور كل من العمدة البشير العبدلاوي وبعض نوابه، إلى جانب عبد الحميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة، وأعضاء المكتب المسير. وتم خلال الاجتماع الحديث عن إستراتيجية المكتب المسير وسهره على خدمة الفريق من أجل تشريف المدينة على المستوى الوطني والقاري، ومدى انخراط الجماعة في دعم النادي ماديا ليكون في مستوى التطلعات.