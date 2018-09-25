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الرئيسية | رياضة | الوداد يرحب بالمدرب العراقي حمَد في الدار البيضاء

الوداد يرحب بالمدرب العراقي حمَد في الدار البيضاء

الوداد يرحب بالمدرب العراقي حمَد في الدار البيضاء
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:00

علمت هسبريس أن المدرب العراقي عدنان حمد توصل بدعوة رسمية من إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم للحضور إلى المغرب، بغية التفاوض معه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإشراف الإطار العراقي على قيادة "الفريق الأحمر" في القادم من المواعيد.

ووفق مصدر هسبريس فقد توصل عدنان حمد بالدعوة عن طريق وكيل أعماله التونسي، منجي كتكوك، للحضور إلى المغرب والاستماع إلى مطالبه وبنود عقده التي ستخول له الإشراف على قيادة الوداد، الباحث عن خليفة للإطار المغربي عبد الهادي السكتيوي، الذي أنهى خدماته اليوم الثلاثاء؛ بعد تعيينه بشكل مؤقت خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

وترغب إدارة الوداد في التعاقد مع المدرب العراقي عدنان حمد ليحل مكان فوزي البنزرتي، الذي غادر الفريق للإشراف على تدريب منتخب بلاده. وطلب عدنان حمد من المكتب المسير للوداد تقديم عرض حول الشروط المالية التي سيقترحها "الفريق الأحمر" قبل التعقيب على دعوة "الواك" بالحضور أو رفض لقاء المسؤولين الوداديين.

وأكد عدنان حمد من خلال تصريحات تلفزية أن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة، والباقي بعض التفاصيل التي قد تحسم الصفقة.

هذا وسيتكلف الفرنسي نويل توسي، الذي عينه الفريق رسميا يوم أمس، بمهمة المشرف العام على "الفريق الأحمر"؛ ويعتبر المسؤول الأول عن التعاقدات التي سيبرمها النادي في الفترة المقبلة.

ويسعى الوداد من خلال تعاقداته الجديدة إلى إعادة هيكلة الإدارة التقنية والفنية عقب خروجه من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية على يد وفاق سطيف الجزائري؛ كما تعثر بميدانه إثر تعادله إيجابا بهدف لمثله أمام الأهلي الليبي في مسابقة كأس العرب برسم ذهاب دور 32. وتقدم المجموعة الودادية أداء لا يرقى إلى مستوى وطموحات الجماهير العاشقة.

للإشارة فقد سبق للمدرب العراقي عدنان حمد أن أشرف على تدريب عدة أندية خليجية، كنادي الزوراء العراقي، ونادي الأنصار السعودي، وفريق بني ياس الاماراتي، وفريقي الوحدات والأنصار بالأردن؛ كما قاد منتخبات العراق والأردن والبحرين، وحقق معها نتائج إيجابية، ويعمل كمحلل تلفزي في الوقت الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - معقد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:21
والله انها مهزلة ... نادي كبير بمدرب عراقي و متى تعلم العراقيون كرة القدم فهم تسطى في هاد البلاد على قلة الاطر المغربية ارى الوداد تنزل من القمة الى الاسفل قمة الهواية في التسيير
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2 - مسلم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:22
يقول المثل المغربي خبز الدار يكل البراني.تسيير هاوي جدا لاغلب الانديۃ الوطنيۃ واعطوي الكرۃ تساع. سيدكم عموتۃ مغربي خالص جاب العصبۃ جرتوا عليه جاء تونسي ضحك عليكم ثم انصرف هذا يسمی الذل نزل علی الكرۃ
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3 - amine الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:24
مرحبا بالمدرب الكبير ، بالتوفيق لما فيه خير لوداد الأمة
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