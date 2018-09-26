حكيمي يقترب من الرسمية في نادي دورتموند

أوعنا بلعيد

بات الدولي المغربي أشرف حكيمي على أعتاب خوض مباراته الرسمية الأولى والظهور لأول مرة في مباريات البوندسليغا رفقة ناديه بوروسيا دوتموند الألماني، الذي استقدمه على سبيل الإعارة قادما من فريق ريال مدريد الإسباني.

وسيحل نادي نورنبيرغ ضيفا على بوروسيا دورتموند، الأربعاء، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب سيغنال ايدونا بارك، ويقوده الحكم باتريك لاتريش؛ ويرى لوسيان فافر أنه الفرصة المواتية للاعتماد على أوراق تكتيكية أخرى.

وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن لوسيان فافر، مدرب دورتموند، يريد الاعتماد على مبدأ المداورة بين اللاعبين، لاسيما في الخط الخلفي، وقد فقد الكثير من حلوله عقب إيقاف مدافع الفريق الفرنسي عبدو ديالو، الذي تعرض لطرد مثير للجدل في المباراة السابقة أمام هوفنهايم، والتي انتهت بالتعادل (1-1)؛ فيما يريد إراحة ظهيره الأيمن البولندي بيشتشيك خشية الإرهاق.

ويقدم البولندي لوكاش بيشتشيك (33 سنة) أداء جيدا في مركز الظهير الأيمن، واستطاع إقناع المدرب بمستواه وإمكاناته البدنية رغم كبر سنه، وهو ما تسبب في عدم خوض أشرف حكيمي أي دقيقة إلى الآن بقميص ناديه بعد أن بقي حبيس دكة البدلاء.

ويفتقد دورتموند خدمات مدافعه التركي عمر توبراك بسبب الإصابة التي أبعدته عن الميادين؛ ما يصب في صالح أشرف حكيمي، الذي يرغب مدربه في استغلال عاملي الأرض والجمهور للدفع به لأول مرة ضمن القائمة الرسمية.

ويطمح دورتموند إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في البوندسيلغا، ومواصلة مطاردة المتصدر بايرن ميونيخ الذي يملك في رصيده 12 نقطة؛ فيما يحتل هيرتا برلين المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مبتعدا عن دورتموند الثالث بفارق نقطتين.