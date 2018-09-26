المغرب يحضّر ملف احتضان كأس إفريقيا للأمم

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

ساد الترقب في أوساط الاتحادات المعنية بمصير النسخة المقبلة من منافسات كأس أمم إفريقيا حول ما إذا كانت الكاميرون ستستضيف التظاهرة، أم سيتم نقلها إلى بلد آخر، بناء على فتح باب الترشيحات المفترض على هامش الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعلمت "هسبورت" من مصادر جامعية أن الجهاز الكروي المغربي يستعد للتعامل بشكل سريع مع مستجدات اجتماع "الكاف" المقرر بشرم الشيخ نهاية الشهر الجاري، حيث يبقى ملف ترشح المغرب لاستضافة "الكان" شبه جاهز، في حال تم سحب شرف التنظيم من الكاميرون.

وأكدت المصادر نفسها أن سحب التنظيم من الكاميرون لا يعني نقل التظاهرة إلى المغرب بشكل أوتوماتيكي، مردفة بأنه في الحالة المذكورة سيتم فتح باب الترشيحات أمام الاتحادات التي ترى في بلدانها أنها قادرة على احتضان العرس القاري، وحينها سيكون المغرب مستعداً لوضع ملفه، الذي تبقى له الأفضلية، نظير الصورة التي خلفها تنظيم "الشان" بالبلاد.

المصادر نفسها أكدت أنه في حال سحب التنظيم من الكاميرون فـ"الكاف" ستحسم في الترشيحات المتوصل بها في فترة وجيزة، نظراً لضيق الوقت الفاصل بين الفترة الحالية وموعد كأس أمم إفريقيا المقررة صيف العام المقبل، بعد أقل من سنة.

وحاولت "هسبورت" الحصول على معلومات بخصوص الموضوع من رئيس "الكاف"، الملغاشي أحمد أحمد، إلا أنه فضل التحفظ عن كشف رأيه، مكتفيا بالتأكيد أن مصير كأس إفريقيا للأمم سيتم إعلانه في الوقت المناسب، في إشارة إلى عدم رغبته في إثارة الموضوع والحسم فيه قبل اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان أحمد أحمد، في تصريحات صحافية، قال إنه ليس متأكدا من قدرة الكاميرون على استضافة الحدث، نظرا للتأخر الحاصل في الأشغال هناك، وزاد موضحا: "مازالت هناك مجموعة من الأمور ناقصة وغير جاهزة".

وأضاف أحمد، في تصريحه لـ"ESPN"، أنه سيكون من الخطير المجازفة باللاعبين المحترفين، وخاصة الممارسون بأوروبا، بجعلهم يخوضون البطولة بالكاميرون في ظل الظروف الصعبة هناك، فضلا عن البنيات غير الجاهزة.

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