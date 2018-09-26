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كُتّاب وآراء
فالس يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة
أعلن الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس الثلاثاء عن قراره تقديم ترشيحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة خلال الانتخابات البلدية القادمة في إسبانيا المقرر إجراؤها في ماي 2019 .
وقال مانويل فالس خلال مؤتمر بمركز الثقافة المعاصرة بهذه المدينة الإسبانية " أريد أن أكون رئيس البلدية المقبل لبرشلونة " مؤكدا أن علاقته بمدينة برشلونه كانت دائما " حميمة وثابتة " .
وأكد في حديثه عن تفاصيل قراره الترشح لمنصب رئيس بلدية برشلونة أنه سيتقدم للانتخابات البلدية المقبلة ك " مرشح مستقل " مشيرا إلى أن هناك بعض الأحزاب التي ستدعمه كما أعلن عن ذلك حزب ( سيودادانوس ) .
وقال الوزير الأول الفرنسي السابق " أمنيتي هي أن تقوم أحزاب أخرى بنفس الشيء فلا يزال أمامنا الوقت " قبل هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى أنه " سيظل منفتحا " على الجميع .
وأوضح أن تقديم ترشيحه لهذا المنصب يستند على رغبته في ضمان تدبير أفضل لمدينة برشلونة مسقط رأسه وكذلك من أجل وضع حد ل " التدهور الواضح " لوضعيتها لاسيما فيما يتعلق بالأمن والسياحة .
يشار إلى أن مانويل فالس الذي ازداد يوم 13 غشت 1962 ببرشلونة تقلد منصب الوزير الأول في فرنسا ما بين مارس 2014 ودجنبر 2016 .
كما شغل منصب عمدة مدينة إيفري ما بين عامي 2001 و 2012 ونائب بالجمعية الوطنية الفرنسية عن دائرة إيصون ما بين 2002 و 2012 وأعيد انتخابه عن نفس الدائرة عام 2017 .