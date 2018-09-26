فالس يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة

هسبريس - و.م .ع

أعلن الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس الثلاثاء عن قراره تقديم ترشيحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة خلال الانتخابات البلدية القادمة في إسبانيا المقرر إجراؤها في ماي 2019 .

وقال مانويل فالس خلال مؤتمر بمركز الثقافة المعاصرة بهذه المدينة الإسبانية " أريد أن أكون رئيس البلدية المقبل لبرشلونة " مؤكدا أن علاقته بمدينة برشلونه كانت دائما " حميمة وثابتة " .

وأكد في حديثه عن تفاصيل قراره الترشح لمنصب رئيس بلدية برشلونة أنه سيتقدم للانتخابات البلدية المقبلة ك " مرشح مستقل " مشيرا إلى أن هناك بعض الأحزاب التي ستدعمه كما أعلن عن ذلك حزب ( سيودادانوس ) .

وقال الوزير الأول الفرنسي السابق " أمنيتي هي أن تقوم أحزاب أخرى بنفس الشيء فلا يزال أمامنا الوقت " قبل هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى أنه " سيظل منفتحا " على الجميع .

وأوضح أن تقديم ترشيحه لهذا المنصب يستند على رغبته في ضمان تدبير أفضل لمدينة برشلونة مسقط رأسه وكذلك من أجل وضع حد ل " التدهور الواضح " لوضعيتها لاسيما فيما يتعلق بالأمن والسياحة .

يشار إلى أن مانويل فالس الذي ازداد يوم 13 غشت 1962 ببرشلونة تقلد منصب الوزير الأول في فرنسا ما بين مارس 2014 ودجنبر 2016 .

كما شغل منصب عمدة مدينة إيفري ما بين عامي 2001 و 2012 ونائب بالجمعية الوطنية الفرنسية عن دائرة إيصون ما بين 2002 و 2012 وأعيد انتخابه عن نفس الدائرة عام 2017 .