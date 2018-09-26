24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الميلودي .. القمع والحريك (5.00)

  2. احتجاج ضد محل لبيع الخمور (5.00)

  3. مدرب أوروغواي يرفض تمثالا له في مونتفيديو (5.00)

  4. الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ" (5.00)

  5. الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فالس يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة

فالس يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة

فالس يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 01:41

أعلن الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس الثلاثاء عن قراره تقديم ترشيحه لمنصب رئيس بلدية برشلونة خلال الانتخابات البلدية القادمة في إسبانيا المقرر إجراؤها في ماي 2019 .

وقال مانويل فالس خلال مؤتمر بمركز الثقافة المعاصرة بهذه المدينة الإسبانية " أريد أن أكون رئيس البلدية المقبل لبرشلونة " مؤكدا أن علاقته بمدينة برشلونه كانت دائما " حميمة وثابتة " .

وأكد في حديثه عن تفاصيل قراره الترشح لمنصب رئيس بلدية برشلونة أنه سيتقدم للانتخابات البلدية المقبلة ك " مرشح مستقل " مشيرا إلى أن هناك بعض الأحزاب التي ستدعمه كما أعلن عن ذلك حزب ( سيودادانوس ) .

وقال الوزير الأول الفرنسي السابق " أمنيتي هي أن تقوم أحزاب أخرى بنفس الشيء فلا يزال أمامنا الوقت " قبل هذا الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى أنه " سيظل منفتحا " على الجميع .

وأوضح أن تقديم ترشيحه لهذا المنصب يستند على رغبته في ضمان تدبير أفضل لمدينة برشلونة مسقط رأسه وكذلك من أجل وضع حد ل " التدهور الواضح " لوضعيتها لاسيما فيما يتعلق بالأمن والسياحة .

يشار إلى أن مانويل فالس الذي ازداد يوم 13 غشت 1962 ببرشلونة تقلد منصب الوزير الأول في فرنسا ما بين مارس 2014 ودجنبر 2016 .

كما شغل منصب عمدة مدينة إيفري ما بين عامي 2001 و 2012 ونائب بالجمعية الوطنية الفرنسية عن دائرة إيصون ما بين 2002 و 2012 وأعيد انتخابه عن نفس الدائرة عام 2017 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Observateur الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 02:27
الفرق بين عقولنا وعقول الغرب في تدبير الشأن العام ،بالنسبة للعرب فهي مليئة بالأنانية و حب الدات بإفراط.. . ولا يمكن يوما أن ترى هدا النمودج من العقول الغربية ببلداننا....قد تستفيد برشلونة من خبرة الرجل في تدبير شؤونها وهدا هو الأهم للعقل الغربي ولا شيىء آخر مما ذكرت بالنسبة لنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.