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كُتّاب وآراء
"زغرتا اللبناني" يحل ضيفا على الرجاء البيضاوي
اتجهت بعثة فريق السلام زغرتا اللبناني لكرة القدم إلى مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي برسم إياب الدور الـ 32 من منافسات بطولة الأندية العربية البطلة.
ويلتقي الفريقان، السبت المقبل، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الإياب، بعد أن تواجها ذهابا في العاشر من غشت الماضي على أرضية ملعب المرداشية في زغرتا (شمال لبنان)، وتمكن خلالها فريق الرجاء الرياضي البيضاوي من الفوز بهدفين لواحد.
وبهذا الفوز يكون فريق "النسور الخضر" قد عزز حظوظه للتأهل إلى الدور الموالي؛ الشيء الذي يشكل حافزا في مباراة السبت لتأكيد الخطوات الناجحة للرجاء في هذه البطولة العربية.
يذكر أن البعثة اللبنانية تضم كلا من رئيس النادي ومدير النادي والطاقم التقني والإداري والطبي والإعلامي.
وكان فريق السلام زغرتا اللبناني قد تأهل مباشرة إلى هذا الدور دون خوض تصفيات؛ إذ حل وصيفا في الموسم الكروي قبل الماضي.