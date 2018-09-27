"الكاف" يمنح امتيازا للوداد في "دوري الأبطال"

أوعنا بلعيد

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إعفاء ثمانية أندية من بينها الوداد الرياضي من خوض الدور التمهيدي من النسخة الاستثنائية برسم مسابقة دوري الأبطال التي ستجرى ابتداء من شهر نونبر وتنتهي في ماي المقبل، اعتبارا لترتيبها الجيد على مستوى القارة الإفريقية.

وأعفت "الكاف" الأندية الثمانية الأفضل ترتيبا على مستوى القارة السمراء؛ ويتعلق الأمر بالوداد الرياضي من المغرب، والأهلي المصري، والترجي الرياضي والنادي الإفريقي من تونس، ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليينن، وماميلودي صانداونز من جنوب إفريقيا. وسيكمل عقد الأندية الثمانية الفريق الذي سيتوج بلقب النسخة الحالية.

وسيخوض اتحاد طنجة، الممثل الثاني للكرة المغربية، الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، على اعتبار مشاركته للمرة الأولى في المسابقة القارية، عقب تتويجه بلقب بطولة المغرب رفقة الإطار المغربي إدريس المرابط، الذي لم يكتب له أن يقود "فارس البوغاز" في الأدغال الإفريقية بسبب إعفائه من مهامه والتعاقد مع التونسي أحمد العجلاني مكانه.

وارتباطا بفريق الوداد، اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لقيادة المباراة التي ستجمعه يوم الجمعة المقبل بفريق أهلي طرابلس، برسم إياب الدور الأول ضمن البطولة العربية للأندية.

وسيقود اللقاء حكم الساحة الصادق السالمي بمساعدة خليل الحساني وأيمن إسماعيل؛ فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لمواطنهم نصر الله الجوادي؛ في حين يسعى ممثل الكرة المغربية إلى تحقيق الفوز والتأهل، لاسيما أن مكوناته تراهن على الفوز بلقب هذه المسابقة.

وقاد التونسي الصادق السالمي مباراة الرجاء الرياضي أمام السلام زغرتا اللبناني برسم ذهاب الدور الأول، والتي انتهت بفوز "النسور الخضر" بهدفين لهدف واحد؛ فيما انتهت مباراة الوداد أمام الأهلي الليبي بالتعادل بهدف لمثله بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.