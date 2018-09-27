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الرئيسية | رياضة | قرار تأديبي ضد اتحاد طنجة والمغرب التطواني

قرار تأديبي ضد اتحاد طنجة والمغرب التطواني

قرار تأديبي ضد اتحاد طنجة والمغرب التطواني
أوعنا بلعيد
الخميس 27 شتنبر 2018 - 07:26

لم يمض "ديربي الشمال" المشهود له عادة بأجوائه المثيرة في المدرجات واللعب الرجولي على أرضية الميدان دون أن يترك أثرا على ناديي اتحاد طنجة والمغرب التطواني، إذ اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت قرارا في حقهما.

وأصدرت اللجنة المذكورة عبر بلاغ لها قرارها بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، فغرمت فريق اتحاد طنجة مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ورشقها أرضية مركب ابن بطوطة بالقنينات؛ فيما تم تغريم المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهم، للسبب سالف الذكر في المباراة التي جرت ضمن مجريات الجولة الثالثة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويعيش "الماط" أزمة مادية كبيرة بسبب قلة الإيرادات وكثرة الديون التي تلاحقه، ما دفع المكتب المسير لفريق "الحمامة البيضاء"، برئاسة رضوان الغازي، إلى الاستغاثة عبر بيان نشره الموقع الرسمي، ناشد من خلاله كافة شركائه من المستشهرين الذين دعموه في الموسم الماضي في إطار اتفاقيات شراكة ودعم أن يعملوا على تجديد الثقة في تعاقداتهم الإشهارية مع النادي.

كما وجه المكتب المسير للمغرب التطواني نداء إلى كل الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الجهوية والوطنية، التي لم يسبق لها الارتباط بالفريق عبر اتفاقيات شراكة أو عقود إشهارية ودعم، بأن تتجاوب مع رهان الفريق على البحث عن مستشهرين ومحتضنين إضافيين وجدد، خلال الموسم الحالي 2018/2019، حتى يتمكن من تسديد الديون التي تلاحقه وتحقيق الأهداف المسطرة خلال الموسم الحالي.

وبعيدا عن "ديربي الشمال"، وطبقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات، تم توقيف المهدي النملي، لاعب فريق أولمبيك أسفي، ويوسف أشويا، لاعب سريع واد زم، لمباراة واحدة، بعد طردهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مجريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

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