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كُتّاب وآراء
فابينيو يحتاج شهورا للتأقلم في نادي ليفربول
أوضح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن المدافع البرازيلي فابينيو، الذي لم يشارك سوى لدقائق معدودة هذا الموسم مع "الريدز"، يمكن أن يحتاج "لستة أشهر" من أجل التأقلم على أسلوب لعب الفريق.
وانضم فابينيو هذا الصيف لليفربول قادما من موناكو الفرنسي مقابل 44 مليون جنيه استرليني (49 مليون يورو).
وعلى الرغم من المؤشرات التي كانت تشير لمشاركة صاحب الـ24 عاما كأساسي مع فريق الشمال الإنجليزي، لم يشارك فابينيو سوى لدقائق في هذا الموسم وكانت أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في أولى جولات دور المجموعات بدوري الأبطال عندما دخل كبديل في الدقيقة 89.
وأوضح كلوب في تصريحاته: "أعتقد أن 4 أو 5 أسابيع فترة طويلة عندما تتحدث عن كرة القدم، ولكن من أجل تحسين بعض الجوانب، قد تحتاج لستة أشهر أو عام. هنا تكون قد حققت خطوة حقيقية للأمام".
وأضاف المدرب: "لا يوجد اختلاف بينه وبين باقي زملائه. الأمر ليس صعبا، عليه فقط التأقلم. الأمر يتعلق بالتمركز ورد الفعل واستخدام المساحات في الجانب الدفاعي، كما هو الحال في الهجوم".