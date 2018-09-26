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تأهل نهضة بركان إلى ربع نهاية كأس العرش
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 20:35
تأهل فريق نهضة بركان إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم، لموسم 2017-2018، بعد فوزه على مضيفه أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء.
المباراة جمعت الناديين مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي للفوسفاط، في خريبكة، برسم منافسات دور ثمن النهاية من المنافسة.
وسجل هدف الفريق البركاني اللاعب ألان تراوري، في الدقيقة 37، ليضرب RSB موعدا في دور ربع النهاية مع الدفاع الحسني الجديدي، الذي تأهل على حساب اتحاد الفتح الرياضي بضربات الترجيح 4-3.