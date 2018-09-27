الزهر والنصيري يقودان ليغانيس إلى هزم برشلونة

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي نبيل الزهر فريقه ليغانيس إلى تحقيق أول فوز له في مسابقة "الليغا" أمام متصدر الترتيب إفس برشلونة، في المباراة التي احتضنها الملعب البلدي بوتراكي الأربعاء برسم الجولة السادسة بالدوري الممتاز، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

اعتمد ماوريسيو بليغرينو، مدرب ليغانيس، على خدمات النجمين المغربيين نبيل الزهر ويوسف النصيري بشكل أساسي في اللقاء؛ فيما أشرك إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، منير الحدادي، اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية، أساسيا مكان الأوروغوياني لويس سواريز.

سجل الهدف الأول في اللقاء الدولي البرازيلي فيليب كوتينهو لصالح برشلونة، بتسديدة مركزة من خارج مربع العمليات في الدقيقة الـ12، وعدل النتيجة لفريق ليغانيس المهاجم نبيل الزهر بكرة رأسية بالدقيقة الـ52 بعد تفوقه على المدافع بيكي في اللعبة الهوائية، ومن مجهود فردي تمكن المهاجم المغربي يوسف النصيري من الوصول إلى تمريرة زميله ومحاولة التخلص من المدافع جيرارد بيكي، الذي أراد إبعاد الكرة فقدمها على طبق من ذهب للمهاجم أوسكار رودريغز، وأسكنها الشباك في الدقيقة الـ53.

وقدّم المغربيان الزهر والنصيري أداء جيدا خلال مجريات اللقاء، وشكلا تهديدا خطيرا على دفاع برشلونة، وتسببا في العديد من المتاعب للخط الخلفي للنادي الكتالوني، لا سيما أن فالفيردي اعتمد على مبدأ المداورة وأشرك المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين كظهير أيسر قبل أن يقدم على تبديله في الشوط الثاني وإشراك جودي ألبا في مركزه الأصلي.

تسببت تحركات المهاجم النصيري في المتاعب لعمقي الدفاع صامويل أومتيتي وجيرارد بيكي، وحصل الفرنسي أومتيتي على بطاقة صفراء إثر تدخله أمام النصيري في الدقيقة الـ62، ولم يكن حال زميله فيرمايلين بأفضل منه وأشهر الحكم ألبيرتو أونديانو مايينكو، البطاقة الصفراء في وجهه في الدقيقة الـ64.

وقوبل تبديل نبيل الزهر، مسجل هدف التعادل للغانيس، بتصفيقات حارة من قبل الجماهير التي حجت لمتابعة اللقاء، بعد مجهوده الكبير خلال الدقائق الـ86 التي خاضها قبل أن يحل مكانه اللاعب ألان نيوم؛ فيما أكمل النصيري دقائق اللقاء التسعين، وسنحت له العديد من الفرص للتهديف في اللقاء بعد تحركه المتواصل في الخط الأمامي لأصحاب الأرض وقتاليته لحسم النزالات الفردية. وقبل نهاية اللقاء بثوان، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه عقب تدخله بدون كرة على الحارس الألماني أندري تير شتيغن.

وأحرز نبيل الزهر هدفه الشخصي الثالث في مسيرته بشباك برشلونة، ليتساوى البلوغرانا مع فريق إسبانيول برشلونة كأكثر الأندية استقبالا للأهداف من رجل النجم المغربي الذي بات أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في شباك كبير كاتلانيا خلال 11 مباراة خاضها أمام رفاق ليونيل ميسي.

وحصل نبيل الزهر على تقييم (7.7) بمؤشر هوسكوريد، وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على (7.6)، فيما نال مواطنه وزميله في الفريق يوسف النصيري (7.0).

وتكبّد برشلونة مرارة الهزيمة لأول مرة في مسابقة الليغا هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند النقطة 13؛ فيما حقّق ليغانيس فوزه الأول بالدوري وبات في رصيده 4 نقاط محتلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري.