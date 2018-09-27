بنعطية يخوض مباراته الـ 150 بالدوري الإيطالي

أوعنا بلعيد

حصد فريق "يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم فوزه السادس على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز خلال المباراة التي جمعته بضيفه "بولونيا على أرضية ملعب "اليانز ستاديوم"، وقادها الحكم ماوريزيو مارياني.

وعرف اللقاء مشاركة الدولي المغربي مهدي بنعطية بشكل أساسي في الخط الخلفي للسيدة العجوز للمرة الثانية على التوالي، وهي مباراته رقم 150 في "السيري أ" منذ التحاقه بـ"الكالشيو" قادما إليه من أجواء الدوري الفرنسي.

افتتح حصة التهديف للسيدة العجوز المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 11، وأضاف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق، لينتهي اللقاء بهدفين دون رد، محققا بذلك "اليوفي" العلامة الكاملة في مسابقة الدوري، ورافعا رصيده إلى النقطة الـ18.

راهن ماسيمليانو أليغري، مدرب "اليوفي"، على الثلاثي الدفاعي بارزالي، بونوتشي وبن عطية، وأمامهم في خط الوسط كل من بيانيتش، ماتويدي، بينتانكور، كوادرادو وكانسيلو، فيما تواجد باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في الخط الأمامي، لحسم النقاط الثلاثة أمام فريق "بولونيا" الذي أحدث مفاجأة كبيرة في الجولة الماضية عندما حقق الفوز بهدفين دون رد أمام "ذئاب" العاصمة روما.

وقدم بنعطية مردودا جيدا خلال مجريات اللقاء، ومنع الخطورة عن شباكه في الهجمات القليلة لصالح "بولونيا"؛ إذ كان اللقاء من جانب واحد وكانت جل الهجمات في اتجاه لوكاس سكورويسكي، حارس "بولونيا"، الذي تلقى تسع تسديدات مؤطرة من هجوم "اليوفي".

وخاض بنعطية مباراته رقم 150 في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز؛ إذ لعب 37 مباراة بقميص ناديه الحالي، و33 مباراة بقميص "أيس روما"، و80 مباراة رفقة ناديه الأسبق "أودينيزي"، وتمكن من تسجيل 14 هدفا.