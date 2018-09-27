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الرئيسية | رياضة | حكيمي يسجّل في أول ظهور رسمي مع دورتموند

حكيمي يسجّل في أول ظهور رسمي مع دورتموند

حكيمي يسجّل في أول ظهور رسمي مع دورتموند
أوعنا بلعيد
الخميس 27 شتنبر 2018 - 11:45

تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب "بورسيا دوتموند" الألماني، في أول مباراة يخوضها بشكل أساسي بقميص ناديه الذي استقدمه خلال المركاتو الصيفي على سبيل الإعارة من نادي "ريال مدريد".

وسجل المدافع المغربي حكيمي باكورة أهدافه بقميص "دورتموند" في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه "نورنبرغ" بملعب "إيدونا بارك" وقادها الحكم باتريك لاتريش، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بسبعة أهداف نظيفة، حملت توقيع ماركو ريوس وجاكوب راون (هدفان لكل واحد منهما) وأشرف حكيمي ومانويل أكانجي وجادون سانشو وجوليان فيجل.

وأقدم لوسيان فافر، مدرب "دورتموند"، على تطبيق مبدأ المداورة وإراحة ظهيره الأيمن البولندي لوكاس بيتشيك، ومنح الفرصة للمدافع المغربي حكيمي ليخوض أول مباراة رسمية له بقميص ناديه الحالي. وقد استغل حكيمي الفرصة بشكل جيد وكان في مستوى التطلعات وقدم مردودا رائعا وترك انطباعا إيجابيا في أول ظهور له في مسابقة "البوندسليغا".

وحصل حكيمي على تقييم (8.6) بمؤشر هوسكوريد، واختير كأفضل لاعبي اللقاء بفضل أدائه خلال الدقائق التسعين التي خاضها، حيث تألق دفاعيا وهجوميا؛ إذ منع مهاجمي الأطراف من تمرير الكرات العرضية صوب معترك فريقه وأدى أدواره الهجومية كما يجب وساهم في فوز "دورتموند" الساحق بترك بصمته التهديفية في شباك الحارس فابيان بريدلو.

وبهذا الفوز الساحق ارتفع رصيد "دورتموند" إلى النقطة الحادي عشرة محتلا بذلك المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه الأزلي "بايرن ميونخ" المتصدر، الذي تعادل بهدف لمثله أمام ضيفه "أوجسبورغ" عن الجولة نفسها، فيما تجمد رصيد "نورنبرغ"، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

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