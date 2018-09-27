24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تأهل نهضة بركان إلى ربع نهاية كأس العرش
- "شهيدة الهجرة" تحصد التضامن .. وابن عم الملك يدخل على الخط
- قاصر تلقي بنفسها من الطابق الثالث في سطات
- هجوم الأهواز يضعف الحرس الثوري الإيراني
- مديرو التعليم يغلقون هواتف الخدمة في سوس
نجاة شربيكة .. أستاذة تستثمر الألعاب لتحبيب الرياضيات للتلاميذ (5.00)
إجراءات وزارة العدل تشدد الخناق على "مافيات العقار" بالمغرب (5.00)
منعشون عقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ألمانيا تتفوق على تركيا وتستضيف "يورو 2024"
فازت ألمانيا، اليوم الخميس، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.
وأسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.
وتملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى ، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988 وكأس العالم مرتين في عامي 1974 و2006.
أما تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية، فقد أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة يورو 2008 كما فشل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012 وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة يورو 2016 ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
حتي ولو دولتك متقدمة لن تتال شرف تنظيم تظاهرات دولية ستفيد دولتك اقتصاديا
لماذا لا يحترمون التناوب و إعطاء الفرصة لدول أخرى، و بالأخص ان تركيا تتوفر على بنية تحتية قوية.
( عكس الملف المغربي 2026)