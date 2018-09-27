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الرئيسية | رياضة | ألمانيا تتفوق على تركيا وتستضيف "يورو 2024"

ألمانيا تتفوق على تركيا وتستضيف "يورو 2024"

ألمانيا تتفوق على تركيا وتستضيف "يورو 2024"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:37

فازت ألمانيا، اليوم الخميس، بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بعد أن تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في التصويت الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وأسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.

وتملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى ، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988 وكأس العالم مرتين في عامي 1974 و2006.

أما تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية، فقد أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة يورو 2008 كما فشل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012 وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة يورو 2016 ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ahmed الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:46
لعياقة ديال اردوغان الذي يتباهي ويدخل في عداوة مع الجميع.

حتي ولو دولتك متقدمة لن تتال شرف تنظيم تظاهرات دولية ستفيد دولتك اقتصاديا
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-80
2 - تنظيم متوقع الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:48
احتكار تنظيم التظاهرات الكبرى من طرف الدول العظمى أمر بديهي فلا مجال للعواطف أمام قوة المال .
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52
3 - Said الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:50
و تبقى المافيا FIFA مُخلصة بالتزاماتها الوسخة
لماذا لا يحترمون التناوب و إعطاء الفرصة لدول أخرى، و بالأخص ان تركيا تتوفر على بنية تحتية قوية.
( عكس الملف المغربي 2026)
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25
4 - جواد العمدة الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:57
هدا غير ظد في حق اردوكان لان تركيا شافوها في خط تصاعدي وحيدولها تنظيم كاس اوربا ولاكن القادم افظل
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27
5 - the other side of the wall الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:12
It’s was clear never south Never south
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1
6 - ولد حميدو الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:27
لن تنظم تركيا اي تظاهرة قارية أو عالمية لأنها عليها عقوبة 100 سنة غير معلنة بسبب دعمها لهتلر في الحرب العالمية و كدلك يمنع عليها التنقيب على المعادن الباطنية فهل سمعتم بشركة تنقيب تبحث عن المعادن عندها فبعض الأمور خفية
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