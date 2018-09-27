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الرئيسية | رياضة | المغربيان فجر وبامو يتألقان أمام نادي مونبلييه

المغربيان فجر وبامو يتألقان أمام نادي مونبلييه

المغربيان فجر وبامو يتألقان أمام نادي مونبلييه
أوعنا بلعيد
الخميس 27 شتنبر 2018 - 19:17

أصبح الدولي المغربي فيصل فجر اللاعب الذي لا يمس في خطط وتشكيلات فابيان ميركدال، مدرب فريق "كان" الفرنسي، الذي اعتمد على خدماته للمباراة السابعة تواليا في الدوري، مع الإبقاء عليه داخل رقعة الملعب طيلة الدقائق التسعين.

وشارك فيصل فجر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مونبلييه، برسم الجولة السابعة من "الليغ وان"، على أرضية ملعب ميشال دورنانو، وقاده الحكم أنطوني جوتييه.

تألق فيصل فجر، صانع ألعاب نادي كان الفرنسي، وقدم مردودا جيدا خلال مجريات اللقاء، إذ كانت تبنى جل الهجمات عن طريقه، وكان يساهم في بناء اللعب والربط بين الخطوط وتنفيذ الركلات الثابتة، وبات يشكل دعامة أساسية لا غنى عنها في خطط مدربه؛ كما أصبح من بين نجوم الدوري الفرنسي ومن أكثر اللاعبين حفاظا على مستواهم مباراة بعد أخرى.

أعطى فيصل فجر، أمام مونبلييه، خمس تمريرات في نصف الملعب الأخير لزملائه بمعترك الخصم، كما سدد كرتين ارتطمت واحدة منهما بالعارضة، وسدد ست ضربات حرة، وثلاث ركنيات، وارتكبت ضده خمسة أخطاء من قبل لاعبي مونبلييه، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 89.

واعتمد المدرب فابيان ميركدال على خدمات الدولي المغربي ياسين بامو كلاعب بديل، إذ أقحمه في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني. ولم تمض على دخول المهاجم المغربي سوى أربع دقائق ليعدل النتيجة لأصحاب الأرض، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد متابعته بنجاح لتسديدة فيصل فجر التي ارتدت من العارضة من كرة ثابتة، ليكملها برأسه داخل الشباك، موقعا الهدف الثاني له بقميص ناديه بداية هذا الموسم؛ فيما سجل فجر هدفا واحدا إلى الآن.

وبهذا التعادل باتت في رصيد فريق "كان" سبع نقاط في المركز السادس عشر، فيما بلغ مونبلييه النقطة 12 محتلا المركز الخامس في الترتيب العام، بفارق تسع نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

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