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كُتّاب وآراء
برمجة رابع دورات الدوري الاحترافي لكرة القدم
في مايلي برنامج لقاءات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول، التي ستقام منافساتها على مدى أربعة أيام، من الجمعة إلى الاثنين، فيما تم تأجيل مبارتي الرجاء البيضاوي مع الجيش الملكي، وسريع وادي زم مع الوداد البيضاوي لمشاركة الأخير في البطولة العربية و الرجاء في كأس الكونفدرالية الإفريقية:
يوم الجمعة :
ملعب سانية الرمل بتطوان (السادسة مساء): المغرب التطواني ....... الكوكب المراكشي
يوم السبت :
الملعب العبدي بالجديدة (الرابعة عصرا): الدفاع الحسني الجديدي .... إتحاد طنجة.
يوم الأحد :
الملعب الكبير لأكادير (السادسة مساء). حسنية أكادير ......... أولمبيك خريبكة .
المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (الثامنة والنصف مساء). اتحاد الفتح الرياضي ..... يوسفية برشيد.
يوم الاثنين :
المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط (السادسة مساء). مولودية وجدة ....... أولمبيك آسفي.
الملعب البلدي إيمزورن (الرابعة عصرا) : شباب الريف الحسيمي ............... نهضة بركان .