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الرئيسية | رياضة | حكم يفارق الحياة خلال إدارة مباراة في سيراليون

حكم يفارق الحياة خلال إدارة مباراة في سيراليون

حكم يفارق الحياة خلال إدارة مباراة في سيراليون
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 شتنبر 2018 - 20:34

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة الحكم السيراليوني فيكتور فوداي مرح أثناء ادارته لمباراة محلية بين فريقي "كروباي كوميونيتي" و"فالكون 12"، في كينغتوم غرب فريتاون.

وأوضحت الكونفدرالية الإفريقية ان " الحكم مرح سقط أثناء إدارته لمباراة محلية (...) وقد تم الإسراع به إلى المستشفى قبل الإعلان عن وفاته لاحقا".

فوداي مرح، البالغ 27 عاما، واحد من المواهب التي شاركت في دورة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للحكام الواعدين، التي جرت في الفترة ما بين 12 و 16 غشت المنصرم، بالعاصمة المصرية القاهرة.

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