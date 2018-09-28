الأمن الغذائي يشغل بال نادي الرجاء في نيجيريا

اوعنا بلعيد

أكدت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم أنها وضعت ترتيبات إدارية ولوجيستيكية خاصة من أجل توفير الظروف الملائمة لـ"الفريق الأخضر" خلال رحلته إلى مدينة آبا النيجيرية، في إطار مواجهته لفريق إنييمبا برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وستضم بعثة الفريق متخصصين في تحضير وتأمين الشق الغذائي، حرصا على سلامة أفراد البعثة أثناء تواجدهم بنيجيريا.

ووفق الموقع الرسمي للفريق فإن إدارته طلبت من السفارة المغربية بنيجيريا، وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توفير ظروف استقبال جيدة لبعثة الرجاء وتسهيل عملية دخول الأراضي النيجيرية، مع توفير كل شروط السلامة خلال مدة الإقامة.

وأضح المكتب المسير لـ"النسور الخضر" أنه نجح في توفير خط مباشر عبر الخطوط الجوية الملكية المغربية لبعثة الفريق من مطار محمد الخامس صوب مدينة بورت هارتكورت النيجيرية عوض مدينة لاغوص، ما سيوفر على البعثة عناء السفر عبر الحافلة لما يقارب خمس ساعات.

وستضم بعثة الرجاء 35 فردا، على رأسهم عبد السلام حنات، وفتحي جمال ومحمد العرصي، إضافة إلى متخصصين في تحضير وتأمين الشق الغذائي، حرصا على سلامة أفراد البعثة خلال فترة إقامتهم بمدينة آبا النيجيرية.

وارتباطا بالمباراة المرتقبة، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الطاقم التحكيمي التونسي الذي سيقود المواجهة، والمكون من حكم الساحة يوسف السرايري، وسيساعده كل من يامين مالولشي وإسماعيل كحكم مساعد ثان.

يشار إلى أن "النسور الخضر" حققوا التأهل إلى نصف نهائي كأس "الكاف" بعد فوزهم ذهابا بهدفين لهدف، وإيابا بهدف نظيف، أمام كارا برازافيل.