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الرئيسية | رياضة | قميص زيدان في نهائي "فرنسا 98" يباع في مزاد

قميص زيدان في نهائي "فرنسا 98" يباع في مزاد

قميص زيدان في نهائي "فرنسا 98" يباع في مزاد
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 22:50

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مزادا لبيع القميص الذي ارتداه زين الدين زيدان، نجم كرة القدم الفرنسية، في نهائي المونديال الذي فاز فيه منتخب بلاده على البرازيل عام 1998، ويتوقع أن يحقق ما بين 20 و40 ألف يورو، بحسب إذاعة "فرانس بلو".

وذكر جان مارك لينيه، منظم المزاد الذي سيجري يوم 13 أكتوبر بـ"دار مزادات دروو"، إنه سيتم "بيع القميص الذي ارتداه زيدان في الشوط الأول وسجل به هدفين بالرأس".

وكان القميص حتى الآن بحوزة شخص مقرب من نجم المنتخب الفرنسي السابق، ولايزال يحمل بقع عرق لأنه "لم يتم لبسه مرة أخرى أبدا".

وأشار الخبير في الأغراض الرياضية إلى أنه لم يتم العثور بعد على القميص الذي ارتداه زيدان في الشوط الثاني.

يذكر أن قميصا آخر لزيدان في المونديال، ولكن لم يرتديه في نهائي 1988، كان قد بيع مقابل ستة آلاف يورو في مزاد عام 2015.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي لبيع قميص لاعب كرة قدم هو لذلك الذي ارتداه بيليه، في نهائي مونديال 1970، بعدما بيع بـ250 ألف يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - منصف الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:12
لباسه الداخلي افضل لانه سيكون اكثر راءحة ( الكرسون والتقاشر ...ههه عالم منتهي الصلاحية.
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2 - جبلي ابن الجبل الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:27
ههههخ إنه مجرد قميص لا فرق بينه و بين القميص الذي يباع ب 50 درهم ،، غبي من سيشتريه
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