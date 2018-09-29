احتجاج الجمهور يبعد "إغلاق دونور" عن النسور

أوعنا بلعيد

لقي قرار مسؤولي "كازا إيفنت"، الرامي إلى إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 8 نونبر المقبلين بغية إجراء إصلاحات جديدة عليه مرة أخرى، انتقادات كثيرة من قبل أنصار الرجاء الرياضي ومسؤولي الفريق الأخضر، لا سيما الظرفية التي اختارتها الشركة من أجل إغلاق أبواب الملعب والتي ستحرم الفريق سالف الذكر من لاعبه رقم "12" في واحدة من أهم مبارياته بالموسم الحالي.

وتفاجأ الرجاويون بالقرار الرامي إلى إغلاق المركب دون سابق إخبار، بالرغم علم الشركة بالتزام "النسور الخضر" بخوض مباراة الإياب أمام الفريق النيجيري فوق أرضية الملعب التابع للمركب؛ برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت هسبريس أن الانتقادات التي وجهت إلى إدارة شركة "كازا إيفنت" من قبل أنصار الرجاء، والاحتجاجات الصادرة عن مسؤولي النادي، ألزمتها على التراجع والتفكير في تاريخ آخر صالح لـ"إغلاق دونور"؛ حتى يتسنى للفريق خوض مواجهته المقبلة وسط أنصاره.

ويرفض مسؤولو الرجاء إغلاق الملعب في الوقت المحدد من أجل إصلاحه لأن الفريق مقبل على خوض مباراة مهمة أمام فريق إنيمبا النيجيري، وترى مكونات الرجاء أنها في أمس الحاجة إلى دعم جماهيرها الغفيرة التي تحج عادة في مثل هذه المناسبات للوقوف بجانب الفريق وتشجيعه للسير قدما إلى الأمام حتى يتحقق الهدف بالتتويج بكأس "الكاف" التي باتت مطلب الجميع.

وفي إطار الإصلاحات التي تجريها شركة "كازا إيفنت" على المركب الرياضي محمد الخامس ليكون جاهزا لاحتضان مباريات الوداد والرجاء، بداية من نهاية الأسبوع المقبل، فقد اضطرت الشركة المكلفة بالمرفق الرياضي سالف الذكر إلى وضع 920 كرسيا جديدا تعرّضت للتكسير، بالإضافة إلى صيانة عدد كبير من الكراسي الأخرى التي كانت بحاجة إلى إعادة التثبيت؛ فيما تراجعت الشركة عن ترقيم الكراسي في آخر لحظة دون أن تكشف عن السبب الكامن وراء هذا القرار.