"الكاف" يمنح المغرب تنظيم بطولتين إفريقيتين

هسبريس ـ و.م.ع

قرر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، منح المغرب شرف تنظيم تظاهرتين رياضيتين قاريتين، وهما "كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة" سنة 2021، وكأس إفريقيا داخل القاعة "فوتسال" سنة 2020.

وحدد المكتب التنفيذي للكاف، خلال اجتماعه بمنتجع شرم الشيخ المصري برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، الحسم في مصير تنظيم كأس إفريقيا 2019، المقرر تنظيمها مبدئيا في الكامرون، إلى غاية شهر نونبر المقبل.

كما قررت C.A.F منح تنظيم تظاهرات قارية أخرى لكل من جمهورية الكونغو، "كأس إفريقيا لكرة القدم النسائية لسنة 2020"، وموريتانيا، "كأس إفريقيا أقل من 20 سنة" في 2021، والجزائر، "كأس إفريقيا للمحليين "CHAN 2022".