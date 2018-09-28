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الرئيسية | رياضة | الكوكب يهزم المغرب التطواني في سانية الرمل

الكوكب يهزم المغرب التطواني في سانية الرمل

الكوكب يهزم المغرب التطواني في سانية الرمل
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 20:53

فاز فريق الكوكب المراكشي خارج ميدانه على المغرب التطواني، بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب سانية الرمل، في تطوان، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وتعاقب على تتسجيل أهداف الفريق المراكشي كل من محمد بولكسوت (د9)، وأمادو ساماكي نتجي بصم على ثنائية (د16 و 71)، ثم ياسين الذهبي (د 76 ض.ج) ، فيما وقع هدف "فريق الحمامة البيضاء" زايد كروش (د81 ض.ج).

وعقب هذا الفوز تمكن فريق الكوكب المراكشي من اعتلاءصدارة الترتيب بمجموع 7 نقاط ، مؤقتا، فيما تجمد رصيد المغرب التطواني عند نقطة واحدة في المركز ما قبل الأخير.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حبة فوق وأخرى تحت الجمعة 28 شتنبر 2018 - 21:14
الارتجالية والبركة هي مايميز فريق الكوكب في السنوات الأخيرة قد ينتصر لدورة او دورتين ليغيب عن الانتصارات لدورات وفي كل موسم ينجوا من الهبوط بشق الأنفس وهذا دليل على غياب التخطيط وسيادة عقلية الهواية.
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