تقارير تقرّب المغربي أيت بناصر من "إنتر ميلان"

أوعنا بلعيد

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية رغبة فريق إنتر ميلان في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، لاعب موناكو الفرنسي، من أجل تعزيز خط المنتصف، لاسيما أن التقارير التي توصلت بها إدارة "النيراتزوري" كانت إيجابية بخصوص متوسط ميدان "أسود الأطلس".

ووفق "Calcionews24" فإن مسؤولوي "الإنتر" يرغبون في تقوية خط المنتصف بالفريق وتعزيزه بأسماء قادرة على تقديم الإضافة، لاسيما عقب تعثر صفقة انتقال الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى النيراتزوري في الميركاتو الصيفي.

وأرسل إنتر ميلان كشافيه لمتابعة أيت بناصر خلال المباراة التي جمعت ناديه بنيم اتلتيك، برسم مجريات الجولة السادسة ضمن مسابقة الدوري. وكانت التقارير إيجابية بخصوص مستوى اللاعب والإضافة القادر على تقديمها.

وأخفق مسؤولو الإنتر في التعاقد مع النجم المدريدي لوكا مودريتش؛ فيما عاد البرازيلي رافينها ألكنتارا إلى فريق برشلونة بعد نهاية موسم إعارته، رغم أن شروط استعارته كانت تتضمن بندا بأحقية الشراء بقيمة 35 مليون أورو، وهو المبلغ الذي رفضت إدارة النيراتزوري تأديته لتستقر على خدمات يوسف أيت بناصر، وترى فيه البديل القادر على تعويض اللاعبين.

وارتبط مستقبل أيت بناصر بالعديد من الأندية في الميركاتو الصيفي، من بينها فريق سامبدوريا الإيطالي، الذي عجز عن تلبية مطالبه المادية، ليقرر موناكو إبقاءه على الأقل حتى يناير المقبل والاستماع للعروض المقدمة له في الميركاتو الشتوي.

ونال أيت بناصر ثقة مدربه ليوناردو جارديم بعد عودته من الإعارة من فريق "كان"، وأشركه كلاعب أساسي في ثلاث مباريات بالدوري، وقدم أداء طيبا وتمكن من صناعة هدفين لزملائه، وقوبل بالتحية والتشجيع من قبل جماهير فريق الإمارة بفضل مستواه الحالي.