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كُتّاب وآراء
الركلات الترجيحية تبقي الوداد في البطولة العربية
تجاوز فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم دور الـ32 من البطولة العربية بعد تغلبه، مساء اليوم الجمعة، على مضيفه الأهلي الليبي بركلات الترجيح (4-2)، على أرضية ملعب رادس بتونس، إذ انتهت المباراة بهدف لمثله.
وبدأ لاعبو الوداد مجريات المباراة بشكل جيد، اذ تمكنوا من إحراز هدف السبق مبكرا، في الدقيقة 11، بواسطة اللاعب محمد أوناجم الذي استغل هفوة دفاعية فادحة في دفاع الفريق الليبي، بعد أن كان لاعبو هذا الأخير قريبين من هز شباك الحارس الودادي ياسين الخروبي.
وتحركت العناصر الليبية، بعد ذلك، بالضغط على نصف ملعب الفريق المغربي بحثا عن تعديل النتيجة، الشيء الذي تأتى لهم في حدود الدقيقة 32 عن طريق اللاعب أنيس سالطو.
وواصل الفريق الليبي تهديده لمرمى الوداد، حيث كاد اللاعب سالم عبدو أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 40، عبر تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، فيما التحركات الهجومية للعناصر الودادية بقيت محتشمة؛ دون خطورة على مرمى الحارس نشنوش.
مع بداية أطوار الجولة الثانية للمواجهة واصل لاعبو الأهلي الليبي مناوراتهم الهجومية، وتهديد مرمى الوداد، كانت أبرزها رأسية اللاعب أنيس سالطو، في الدقيقة 58، لكنها مرت بجانب الشباك.
في الدقيقة 62 ألغت راية الحكم المساعد الأول هدفا صحيحا للودادين، من رأسية محمد أوناجم، بسبب تسلل محسوب على صلاح الدين السعيدي.
ولم تحمل باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، رغم أن جيبور كان قريبا من إحراز هدف الفوز للوداد برأسية من تنفيذ ركلة ركنية، في الدقيقة 86، قبل أن تنهي الصافرة التونسية أطوار المواجهة بنفس نتيجة الذهاب، ليحتكم الطرفين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
الناهري نصير جيبور خروبي باركة عليكم حطوا توني ديال الوداد خليوها بعزها
بالأمس قبل لقاء العودة ضد وفاق سطيف،أنصار الوزة يتحدثون بكل غرور أنهم ماضون نحو التالثة و أن الكأس العربية مجرد بطولة ضعيفة لا تهم،بل و يتهكمون عمن يشارك بها،واليوم و بعد الإقصاء من طرف الطوسي،أصبحت الكأس ذات أهمية و سعادة مابعدها سعادة عند الفوز بركلات الجزاء على فريق ليبي يعاني ماتعانيه بلاده من حرب،كأنهم فازوا باللقب،