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الرئيسية | رياضة | الركلات الترجيحية تبقي الوداد في البطولة العربية

الركلات الترجيحية تبقي الوداد في البطولة العربية

الركلات الترجيحية تبقي الوداد في البطولة العربية
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 22:44

تجاوز فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم دور الـ32 من البطولة العربية بعد تغلبه، مساء اليوم الجمعة، على مضيفه الأهلي الليبي بركلات الترجيح (4-2)، على أرضية ملعب رادس بتونس، إذ انتهت المباراة بهدف لمثله.

وبدأ لاعبو الوداد مجريات المباراة بشكل جيد، اذ تمكنوا من إحراز هدف السبق مبكرا، في الدقيقة 11، بواسطة اللاعب محمد أوناجم الذي استغل هفوة دفاعية فادحة في دفاع الفريق الليبي، بعد أن كان لاعبو هذا الأخير قريبين من هز شباك الحارس الودادي ياسين الخروبي.

وتحركت العناصر الليبية، بعد ذلك، بالضغط على نصف ملعب الفريق المغربي بحثا عن تعديل النتيجة، الشيء الذي تأتى لهم في حدود الدقيقة 32 عن طريق اللاعب أنيس سالطو.

وواصل الفريق الليبي تهديده لمرمى الوداد، حيث كاد اللاعب سالم عبدو أن يضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 40، عبر تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، فيما التحركات الهجومية للعناصر الودادية بقيت محتشمة؛ دون خطورة على مرمى الحارس نشنوش.

مع بداية أطوار الجولة الثانية للمواجهة واصل لاعبو الأهلي الليبي مناوراتهم الهجومية، وتهديد مرمى الوداد، كانت أبرزها رأسية اللاعب أنيس سالطو، في الدقيقة 58، لكنها مرت بجانب الشباك.

في الدقيقة 62 ألغت راية الحكم المساعد الأول هدفا صحيحا للودادين، من رأسية محمد أوناجم، بسبب تسلل محسوب على صلاح الدين السعيدي.

ولم تحمل باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، رغم أن جيبور كان قريبا من إحراز هدف الفوز للوداد برأسية من تنفيذ ركلة ركنية، في الدقيقة 86، قبل أن تنهي الصافرة التونسية أطوار المواجهة بنفس نتيجة الذهاب، ليحتكم الطرفين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Younes-Painter الجمعة 28 شتنبر 2018 - 22:58
مستوى الوداد لا يطمءن. تم تفادي اقصاء في ظرف اسبوع. يجب تصحيح ما يمكن تصحيحه
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7
2 - BAHARI_MONTPELLIER الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:00
قلتها مرارا وتكرارا نوصير انتهت صلاحيته وأغلب الهجمات الخطير أتت من جهته وحتى الهدف داري خرج للتغطية مكانه لأنه تأخر في العودة، الناهيري كذلك أفضل لو يعود لمكانه في وسط الميدان كما كان في الفتح لأنه يقوم بأخطاء قاتلة وترك الجهة اليسرى لكادارين، بديع أوك لا أعلم لم تم التعاقد معه والكارثة ترك لاعب كفوزير العائد للبطولة، أوناجم كذلك مستواه الحالي لا يشفع له باللعب رسمي والحداد أفضل منه، جبور كارثة وأفضل لو لعب مكانه باباتاوندي كما كان الوداد في عهد البنزرتي، الخروبي عليه أن يعمل أكثرأو تعويضه بالتكناوتي، تيغزوي لو تم توظيفه بشكل جيد سيتألق لأنه من أفضل لاعبي الوداد تقنيا، أرجوا أن يتم التعاقد مع بوصوفة وأنا على يقين أنه سيتنازل ماديا للعب مع الوداد، وديما وداد وإن شاء الله سنعود أقوى
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7
3 - rahim الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:01
مبروك لوداد الامة على الرغم من ضعف المستوى....يجب إبعاد ياسين الخروبي عن حراسة مرمى الوداد لعدم انضباطه وسوء خلقه ليكون عبرة لزملائه. ..لا يقول لي أحد المدرب مؤقت....
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7
4 - ودادي حر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:03
هنيئا للوداد البيضاوي بهذا الفوز ، رغم أني لم أكن مقتنعا بهذا المردود الذي لعب به الفريق ، أوناجم و جيبور والناهيري والخروبي دون المستوى ، أتمنى من المسؤولين أن يصححوا هذه الأخطاء قبل فوات الأوان ونحن مقبلون على عدة واجهات
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8
5 - rajawi 4 ever الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:05
هنيأ للوداد البيضاوي التأهل لدور الثمن ،جاء في وقته من أجل الخروج من سلسلة النتائج السلبية والرفع من معنويات الفريق والاعبين في الموسم الحالي .
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3
6 - ودادي فوائدي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:08
الأقوياء ليسوا من ينتصرون دائما الأقوياء هم اللدين لا يستسلمون عند خسارتهم هكذا الوداد فالنواصل المشوار
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5
7 - كوايري سابق الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:17
مستوى الوداد نزل بصفة تثير الغرابة هذه السنة، من فريق اكتسح افريقيا الى فريق باهث ودون المستوى تماما، حقا لقد غادر الفريق بعض الاعبين المهمين و لكن نادي كبير كالوداد عليه تعويضهم وبالتالي مواصلة التألق س واء وطنيا او افريقيا.
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5
8 - 2011 الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:25
عيب وعار البطولة ديل ليبيا موقفا مند2011 والمغرب عندو بطولة ووو. وهم يلعبو حسن منا خص لقجع يقدم استقالة
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6
9 - ابو مروة الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:32
هنيئا لفريق الوداد
الناهري نصير جيبور خروبي باركة عليكم حطوا توني ديال الوداد خليوها بعزها
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10 - sami الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:39
مبروك للقلعة الحمراء والآتي أفضل بحول الله
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2
11 - abdou الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:41
Question pour les widadis pourquoi faire jouer NAHIARI il n as rien avoir avec le wac et le foot en general....simple jouer amateur nul qui veut faire tous et tout seul....
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3
12 - عادل السبت 29 شتنبر 2018 - 00:06
مبروك الوداد نريد ان يعود الوداد لقوته المرجو اصلاح ما يمكن اصلاحه الحارس الخروبي يجب معاقبته على سلوكه الغير الاحترافي
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0
13 - Ahmed Rabi3 السبت 29 شتنبر 2018 - 00:19
السلام عليكم، فريق الوداد شرف الكرة المغربية في السنوات الاخيرة وكان مستواه ثابت، كل سنة يفوز بالالقاب واخرها هو السوبر الافريقي، لكن ما أراه هذه الايام لا يبشر بالخير، تخبط اداري غير مفهوم بداية بالانتدابات الغير موفقة كجيبور وبديع اووك اللذان لم يقدما انفسهما بالشكل الجيد لحد الساعة مع تراجع مستوى اغلب اللاعبين الذين يعتبرون ركائز الفريق، اضف الى ذلك التأخر في التعاقد مع مدرب كبير مما يسبب مشاكل اكثر للفريق لكن اتوقع ان القادم سيكون افضل كما عودنا الفريق الاحمر واقول بان الصعب ليس هو الوصول الى القمة ولكن هو المحافظة عليها
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0
14 - صابر السبت 29 شتنبر 2018 - 00:22
سبحان مغير الأحوال
بالأمس قبل لقاء العودة ضد وفاق سطيف،أنصار الوزة يتحدثون بكل غرور أنهم ماضون نحو التالثة و أن الكأس العربية مجرد بطولة ضعيفة لا تهم،بل و يتهكمون عمن يشارك بها،واليوم و بعد الإقصاء من طرف الطوسي،أصبحت الكأس ذات أهمية و سعادة مابعدها سعادة عند الفوز بركلات الجزاء على فريق ليبي يعاني ماتعانيه بلاده من حرب،كأنهم فازوا باللقب،
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15 - مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 00:23
ضربات الحظ تبقي الوداد الى الدور الموالي لكن حسب االمقابلات الأخيرة التي خاضها الفريق لايمكن أن يذهب بعيدا لا في كاس العرب و لا في البطولة. مستوى ضعيف جدا ولايشرف لافريق الوداد ولا الكرة المغربية.
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