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الرئيسية | رياضة | عيون برشلونة وتشلسي ومانشستر تتبع إحتارين

عيون برشلونة وتشلسي ومانشستر تتبع إحتارين

عيون برشلونة وتشلسي ومانشستر تتبع إحتارين
أوعنا بلعيد
الأحد 30 شتنبر 2018 - 05:55

انضم نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى سباق الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات المغربي الشاب محمد أمين إحتارين، لاعب إيندهوفن الهولندي، والبالغ من العمر (16 سنة) والذي يقدم أداء راقيا بقميص ناديه الحالي؛ وهو ما جعل كبريات الأندية الأوروبية تتهافت من أجل التعاقد معه.

ونجحت إدارة إيندهوفن، منذ نصف سنة، في إقناع اللاعب محمد أمين إحتارين بالاستمرار رفقة الفريق وتوقيع أول عقد احترافي في مسيرته. كما تم تصعيده للعب رفقة الفريق أقل من 19 سنة، الذي يشرف عليه الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي، ويقدم أداء راقيا خطف به اهتمام كبريات الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته.

وانضم ناديا تشلسي الإنجليزي ولايزبيغ الألماني إلى مانشستر سيتي والمان يونايتد وإفس برشلونة في سباقهما للتعاقد مع اللاعب، إذ تخطب هذه الأندية ود اللاعب وتريد ضمه إلى صفوفها، لا سيما أنه يزخر بموهبة فريدة سواء في بناء اللعب والربط بين الخطوط أو فيما يتعلق بحسه الهجومي أمام المرمى وسرعته عبر الأطراف وطريقة تحكمه بالكرة.

ويعد محمد أمين احتارين، المولود بمدينة أوتريخت الهولندية (12 فبراير 2002) من أبوين مغربيين، من أبرز المواهب في الكرة العالمية وسبق أن توج بلقب كأس أوروبا للفتيان رفقة المنتخب الهولندي مطلع السنة الحالية، وجرى توجيه الدعوة إليه في الآونة الأخيرة لتمثيل منتخب الشباب بالطواحين الهولندية ويعتبر أصغر عنصر في المجموعة.

وخاض اللاعب أربع مباريات رفقة شباب إيندهوفن (19 سنة) في مسابقة الدوري هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وأعطى تمريرة اسيست وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها 318، فيما لعب مباراة أخرى بمسابقة دوري الأبطال للشباب أمام إفس، حيث أبدع في اللقاء ونال إعجاب المحللين والمشجعين بعد تألقه اللافت في اللقاء الذي خاض فيه 86 دقيقة، ليبلغ مجموع الدقائق التي ظفر بها بداية الموسم الحالي 404 دقائق.

ويلعب إحتارين كوسط ميدان هجومي إضافة إلى جناح أيمن ويلعب برجله اليسرى وتم استدعاؤه لأول مرة إلى المنتخب الهولندي فاتح يوليوز بعام 2018 وينتهي عقده مع فريقه إيندهوفن 30 يونيو 2012.

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